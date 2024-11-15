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A Milli Takım, Galler Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

A Milli Futbol Takımı, Galler maçı öncesi İstanbul'daki son antrenmanını tamamlayarak Kayseri'ye hareket etti.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 12:02
A Milli Takım, Galler Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın Galler ile Kayseri'de oynayacağı maç öncesinde, İstanbul'daki son antrenmanını gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi.

Idman, ısınma hareketlerinin ardından istasyon ve koşu çalışmalarıyla devam etti. Basına kapalı bölümde ise Galler karşılaşmasına yönelik taktik çalışmaları yapıldığı öğrenildi.

İdmanda, sık sık arkadaşlarıyla şakalaşan Yunus Akgün, neşeli hareketleriyle dikkat çekti. Ancak, dizinde ağrı hisseden Eren Dinkci, antrenmanda yer almadı.

Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve yöneticiler de idmanı takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, bugün saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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