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A Milli Takım, Galler Maçı İçin Kayseri'ye Gitti

A Milli Futbol Takımı, Galler ile oynayacağı maç için Kayseri'ye ulaştı. Maç yarın saat 20.00'de oynanacak.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 16:42
A Milli Takım, Galler Maçı İçin Kayseri'ye Gitti

A Milli Takım, Kayseri'ye Gitti

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında yarın Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın yapılacağı Kayseri'ye ulaştı.

Ay-yıldızlı kafile, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla Kayseri'ye hareket etti. Futbolcular, havalimanı girişinde bekleyen taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri de milli kafilede yer aldı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Yunus Akgün, bu akşam saat 18.00'de maçın oynanacağı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye-Galler karşılaşması, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında yarın Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında yarın Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla karşılaşmanın oynanacağı Kayseri'ye hareket etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sağda) da yer aldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında yarın Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında yarın Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla karşılaşmanın oynanacağı Kayseri'ye hareket etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sağda) da yer aldı.

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