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A Milli Takım'ın Hedefleri: Vincenzo Montella ile Röportaj

Teknik direktör Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın hedefleri ve oyuncularının performansını değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 12:52
A Milli Takım'ın Hedefleri: Vincenzo Montella ile Röportaj

Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın Hedeflerini Açıkladı

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, hedeflerini ve takımın durumunu açıklarken büyük bir motivasyon kaynağına sahip olduklarını belirtti.

Dünya Kupası Biletinin Önemi

Toplantıda, Montella, "Dünya Kupası’na katılmak, Avrupa Şampiyonası’na katılmaktan daha zor. 32 takım Avrupa Şampiyonası’na katılırken, Dünya Kupası’nda sadece 16 takım yer alıyor. Bu nedenle o biletin kıymeti çok yüksek," dedi.

Arda Güler'in Performansı

Montella, genç yetenek Arda Güler hakkında, "Arda'nın futbol oynarkenki keyfi ve hayalleri beni çok etkiliyor. Bu onun futboluna yansıyor," şeklinde değerlendirmede bulundu.

Kadro Seçiminde Esneklik

İzlanda maçında forvet rotasyonunu ve Umut Nayir gibi isimleri değerlendiren Montella, "Her oyuncumuzun gol atma potansiyeli var. Kadromuzdaki isimler de buna katkı sağlıyor," ifadelerini kullandı.

Yeni Yönetim ile İlişkiler

Montella, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki yeni yönetimle uyumlu bir çalışma yürüttüklerini söyleyerek, takım atmosferinin oldukça pozitif olduğunu dile getirdi.

Kültürel Bağların Gücü

MeeTürkItaly toplantısında Türkiye-İtalya ilişkilerini vurgulayan Montella, "Bu kültürel zenginlik, benim gelişimime katkı sağlıyor," dedi.

Başarı Dilekleri

Montella, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısını kutlarken, futbolda da aynı başarıyı yakalamak için çalıştıklarını belirtti. "İnşallah, A Milli Futbol Takımımız da bu başarıyı elde eder," diyerek sözlerini tamamladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

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