A Milli Takım'ın Rakibi Galler, Kayseri'de Hazırlıklarını Tamamladı

Galler, Kayseri'deki Antrenmanını Tamamladı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile mücadele edecek olan Galler, Kayseri'de gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda Antrenman

Karşılaşmanın oynanacağı RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda, teknik direktör Craig Bellamy yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Isınma hareketleri ile başlayan idmanda, taktik çalışması yapıldı.

A Milli Futbol Takımı, yarın saat 20.00'de Galler ile karşılacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Galler, Kayseri'de teknik direktör Craig Bellamy yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Galler, Kayseri'de teknik direktör Craig Bellamy yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.