A Milli Takım İstanbul’da Kampa Girdi: Bulgaristan ve İspanya Hazırlıkları Başladı

A Milli Takım İstanbul’da kampa girdi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların hazırlıkları için bugün İstanbul’da kampa girdi ve ilk idmanını gerçekleştirdi.

Antrenmanın detayları

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde, antrenman TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Çalışma, önce fitness salonunda hazırlık hareketleri ile başladı. Ardından sahaya çıkan oyuncular ısınma, pas ve top hakimiyeti çalışmalarının ardından aerobik koşularla antrenmanı tamamladı.

Dün kulüp takımlarıyla maç oynayan oyunculardan oluşan bir grup, sahadaki idmana katılmayıp fitness salonunda yenileme çalışması yaptı.

Eksikler ve takip

Eren Elmalı tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği için, Arda Güler ve Salih Özcan ise seyahat programları nedeniyle bugünkü antrenmanda yer almadı. Teknik heyetten izinli olan Oğuz Aydın de kampda bulunmadı. Milli takımın bugünkü çalışmasını TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da takip etti.

Milliler, yarın saat 16.30’da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Bulgaristan ve İspanya maçlarının hazırlıklarına devam edecek.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, 2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ'NDE BULGARİSTAN VE İSPANYA İLE OYNAYACAĞI MAÇLAR İÇİN BUGÜN İSTANBUL'DA KAMPA GİRDİ VE İLK ÇALIŞMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ.