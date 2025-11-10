A Milli Takım İstanbul’da Kampa Girdi: Bulgaristan ve İspanya Hazırlıkları Başladı

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan ve İspanya maçları için İstanbul'da kampa girerek ilk antrenmanını tamamladı.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 22:00
A Milli Takım İstanbul’da Kampa Girdi: Bulgaristan ve İspanya Hazırlıkları Başladı

A Milli Takım İstanbul’da kampa girdi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların hazırlıkları için bugün İstanbul’da kampa girdi ve ilk idmanını gerçekleştirdi.

Antrenmanın detayları

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde, antrenman TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Çalışma, önce fitness salonunda hazırlık hareketleri ile başladı. Ardından sahaya çıkan oyuncular ısınma, pas ve top hakimiyeti çalışmalarının ardından aerobik koşularla antrenmanı tamamladı.

Dün kulüp takımlarıyla maç oynayan oyunculardan oluşan bir grup, sahadaki idmana katılmayıp fitness salonunda yenileme çalışması yaptı.

Eksikler ve takip

Eren Elmalı tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği için, Arda Güler ve Salih Özcan ise seyahat programları nedeniyle bugünkü antrenmanda yer almadı. Teknik heyetten izinli olan Oğuz Aydın de kampda bulunmadı. Milli takımın bugünkü çalışmasını TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da takip etti.

Milliler, yarın saat 16.30’da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Bulgaristan ve İspanya maçlarının hazırlıklarına devam edecek.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, 2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ'NDE BULGARİSTAN VE İSPANYA İLE...

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, 2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ'NDE BULGARİSTAN VE İSPANYA İLE OYNAYACAĞI MAÇLAR İÇİN BUGÜN İSTANBUL'DA KAMPA GİRDİ VE İLK ÇALIŞMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, 2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ'NDE BULGARİSTAN VE İSPANYA İLE...

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Takım İstanbul’da Kampa Girdi: Bulgaristan ve İspanya Hazırlıkları Başladı
2
Edirnespor’da Bahis Skandalı: Futbolcular PFDK’ye Sevk Edildi
3
Eren Elmalı A Milli Takım Aday Kadrosundan Çıkarıldı | TFF 1024 Futbolcuyu PFDK'ya Sevk Etti
4
TFF, Süper Lig 12. Hafta VAR Kayıtlarını Açıkladı
5
TFF, Zorbay Küçük’ün idari tedbirini kaldırdı
6
Dursun Özbek Mardin'de GS Store Mağazasını Açtı
7
Trendyol Süper Lig Derbisi: Beşiktaş, Galatasaray Karşısında İlk Yarıyı 1-0 Önde Tamamladı

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri