A Milli Takım İzlanda ile Karşılaşıyor

A Milli Takım İzlanda ile Yüz Yüze Geliyor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yarın İzmir’de oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda’ya karşı birlikteliğin önemine dikkat çekti.

Birlikteliğin Gücü

Montella, “Futbolcularımızı bölmeye çalışmamamız gerekiyor. Dışarıdan gelen birliktelik, içerideki kadar değerli” diyerek takım ruhuna vurgu yaptı. Avrupa Şampiyonası’nda elde edilen başarıların bu birliktelikten geldiğinin altını çizdi.

Rakip İzlanda

Rakip takımın kompakt bir yapısı olduğunu belirten Montella, “İzlanda, hem ofansif hem de defansif anlamda iyi organize olan bir ekip. Son 13 karşılaşmada sadece iki galibiyet alabildik, bu nedenle saygı duyuyoruz” dedi.

Futbolcuların Durumu

Galler maçında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz'ın eksikliğine dikkat çeken Montella, “Barış olağanüstü bir turnuva geçirdi. Diğer oyuncuların da hazır olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu. Arda Güler’in sakatlığı durumunu da belirten Montella, her iki oyuncunun yerlerinde takımın durumunun iyileşeceği umudunu taşıdığını ifade etti.

Eleştiriler ve Duygular

Montella, futbolcularına gelen yoğun eleştirilerin anlaşılabilir olmadığını belirterek, “Benim hatalarım olabilir ama futbolcularımıza yönelik eleştiriler beni düşündürüyor. Ben de milli duyguları yaşıyorum. Bu nedenle futbolcularımızı bölmemeliyiz” dedi.

İzmir'de Özel Bir Maç

Montella, “Yarın sadece İzmir için değil, Türkiye için tarihi bir gün. Güzel bir galibiyetle kutlamalara katılmak istiyoruz” diyerek maçı önemsediğini belirtti. Hedeflerinin A Grubu'na yükselmek olduğunu da vurguladı.