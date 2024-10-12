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A Milli Takım İzlanda Maçı Hazırlıklarına Başladı

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklara başladı. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 12.10.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 15:47
A Milli Takım İzlanda Maçı Hazırlıklarına Başladı

A Milli Takım İzlanda Maçına Hazır

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup kapsamında, 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Takım, bu önemli maç için hazırlıklarına start verdi.

Hazırlık Antrenmanları Başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, Karadağ ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcuların otelde yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncular ise teknik direktör Vincenzo Montella eşliğinde Samsunspor Futbol Akademisi Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde saha çalışması gerçekleştirerek antrenmanlarını sürdürdü. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp, pas, taktik ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdmanın final bölümünde çift kaleli taktik oyun oynandı.

Antrenmanı İzleyen İsimler

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, antrenmanı takip etti. Ayrıca Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa ve Samsunspor Futbol Akademisi Koordinatörü Savaş Serdar, antrenmanın sonunda Montella’ya çiçek vererek İzlanda karşılaşmasında başarı dileğinde bulundular. Montella da konukseverlikleri için teşekkür etti.

Futbolcularla Bir Araya Geldiler

İdmanın sonunda Montella ve milli futbolcular, Samsunspor Akademisi'ndeki küçük futbolcularla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Ay-yıldızlılar, İzlanda ile oynayacakları mücadele için bugün yola çıkacaklar.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta, deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçın...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta, deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına Samsunspor Futbol Akademisi Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta, deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçın...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta, deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına Samsunspor Futbol Akademisi Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta, deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçın...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta, deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına Samsunspor Futbol Akademisi Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta, deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçın...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta, deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına Samsunspor Futbol Akademisi Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta, deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçın...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta, deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına Samsunspor Futbol Akademisi Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta, deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçın...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta, deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına Samsunspor Futbol Akademisi Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta, deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçın...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta, deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına Samsunspor Futbol Akademisi Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta, deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçın...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta, deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına Samsunspor Futbol Akademisi Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

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