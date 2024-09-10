A Milli Takım İzlanda'yı 3-1 Geçti

A Milli Takım İzlanda'ya Karşı İyi Bir Performans Gösterdi

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Maç sonrası A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, "Genel olarak memnuniyet verici bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.

Defansif ve Ofansif Yaklaşımlar

Basın toplantısında Galler maçındaki üçlü kurgunun defansif bir format olmadığını belirten Montella, bu sistemi daha ofansif amaçlarla kullanabileceklerini ifade etti.

Takım Ruhu ve Performans Analizi

İzlanda karşısında tüm takımın iyi performans sergilediğini vurgulayan Montella, "25-30. dakikalar arasında bir nebze yavaşladık ama bu anlarda iz bırakmamız gerektiğini biliyoruz. Eren burada çok iyi bir performans sergiledi" dedi.

Kerem Aktürkoğlu’nun Başarısı

Takım ruhunun önemine işaret eden Montella, Kerem Aktürkoğlu’nu da övdü: "Son 10 dakikayı forvet olarak oynadı ve üçüncü golü attı. Sırtında 9 yazmıyordu ama 9 gibi gol attı."

Önemli Bir Tarih: 9 Eylül

Montella, 9 Eylül tarihinin sadece İzmir değil, bütün Türkiye için anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Bu galibiyetle taraftarlarımızı mutlu ettiğimiz için oldukça memnunuz. Onlar stada kadar bizi desteklediler ve bu başarıda büyük rol oynadılar." dedi.

Kerem Aktürkoğlu'na Tebrik

Montella, 3 gol atan Kerem Aktürkoğlu hakkında, "3 gol atınca bir futbolcuya sadece tebrik edebilirsiniz. Performansı gerçekten muazzamdı. Onunla iletişim kurmaya özen gösteriyorum ve kendisinin bunu başarma potansiyeline sahip olduğunu biliyordum." şeklinde konuştu.