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A Milli Takım İzlanda'yı Mağlup Etti: Montella'nın Maç Sonu Değerlendirmesi

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, İzlanda zaferinin ardından oyuncularını övdü ve hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 01:20
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 01:24
A Milli Takım İzlanda'yı Mağlup Etti: Montella'nın Maç Sonu Değerlendirmesi

İzlanda-Türkiye Maçının Ardından

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vincenzo Montella, oyuncularıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Montella'nın Açıklamaları

Montella, "Bu performanstan sonra gururlu olduğumu söyleyebilirim. Muazzam bir performans gösterdiler. Kötü zemin ve zor bir başlangıç olmasına rağmen istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. İzlanda'nın önceki maçlarında kalelerine çok şut geldi; biz ise bu maçta 24 şut attık. Bu, takımımızın ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bu galibiyet çok keyifliydi" şeklinde konuştu.

Hedefler ve Beklentiler

Montella, "Hedefimiz A Grubu'na yükselmek. Önümüzde Galler ile kritik bir maç var. Dört farklı futbolcumuzla dört gol atmanın, forvet tartışmalarını sona erdirdiğini söyleyebilir miyiz?" sorusuna tebessümle yanıt verdi. "Üzülüyorum çünkü bu sorulardan keyif almaya başlamıştım" dedi.

Goller ve Performans

Teknik direktör, "İrfan’ın ‘Benim golüm önemli, Kerem'in golü güzeldi’ demesine katılıp katılmadığı sorusuna ise, 'Tüm goller benim için güzeldir' yanıtını verdi. Özellikle Kerem'in sıkıntılarından sonra bu seviyeye ulaşması, onu özel kılıyor" açıklamasını yaptı.

Defansif Pozisyonlar ve Geçmiş Deneyimler

İzlandalı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Montella, Merih’in çizgiden çıkardığı topun penaltı olup olmadığına dair, "Top Merih’in koluna değseydi orada kalırdı, bu yüzden gönlüm rahattı. Üstelik Uluslar Ligi’nde kaleye giden 12 şut atmamızla en çok şut çeken takım biziz" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Kerem'in Performansını Değerlendirdi

Montella, Kerem'in transferinden sonra gösterdiği gelişim hakkında da konuştu: "Böyle derinlemesine gidebilen, yüksek teknik kapasiteye sahip bir futbolcu bulmak zor. Kafası rahat olduğunda çok daha iyi performans sergiliyor" şeklinde sözlerini tamamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

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