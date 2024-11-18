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A Milli Takım Karadağ'a Uçtu: Maç Yarın Saat 22.45'te

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile yarın oynayacağı maç için Kayseri'den Podgorica'ya hareket etti.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 16:10
A Milli Takım Karadağ'a Uçtu: Maç Yarın Saat 22.45'te

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. maçında Karadağ ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını tamamladı ve Kayseri'den yola çıktı.

Takım, RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla maça hazırlandı. Antrenmanın ardından ay-yıldızlı ekip, Kayseri Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya hareket etti.

Türkiye-Karadağ maçı, yarın saat 22.45'te başlayacak. Tüm gözler bu kritik mücadelede olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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