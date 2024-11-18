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A Milli Takım, Karadağ ile 6. Randevusuna Çıkıyor

A Milli Takım, Karadağ ile 6. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye, önceki 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:16
A Milli Takım, Karadağ ile 6. Randevusuna Çıkıyor

A Milli Takım, Karadağ ile 6. Maçına Çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, yarın Karadağ ile UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki altıncı ve son karşılaşmasını oynayacak. İki takım, tarihte 6. kez rakip olmanın heyecanını yaşayacak. Türkiye, geride kalan 5 maçtan 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile ayrılarak üstün bir performans sergiledi.

Geçmiş Karşılaşmalar

İlk maçlarını 29 Mayıs 2016'da Antalya'da gerçekleştiren Türkiye ve Karadağ, o karşılaşmayı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golü ile kazandı. İki ülke takımları, daha sonra 27 Mart 2018'de Podgorica'da oynanan özel karşılaşmada 2-2 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde de Karadağ ile karşılaşmıştı.

Son Maç ve Golcüler

Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı son maç 16 Kasım 2021'de Podgorica'da gerçekleşti ve sonuç 2-1 Türkiye lehine oldu. Türkiye'nin gollerini Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı kaydetti. Karadağ'ın tek golü ise Fatos Beciraj'dan geldi. Ay-yıldızlı ekip, son olarak Samsun'da oynadığı 2021 UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise 1-0 kazanarak istediği sonucu aldı. Bu maçta galibiyeti getiren gol, İrfan Can Kahveci tarafından 69. dakikada geldi.

Türkiye ve Karadağ Arasındaki Maç Sonuçları

Türkiye ile Karadağ arasındaki maçların sonuçları şu şekilde:

  • 11.10.2024 - Samsun - UEFA Uluslar Ligi - 1-0
  • 16.11.2021 - Podgorica - Dünya Kupası Elemeleri - 2-1
  • 01.09.2021 - İstanbul - Dünya Kupası Elemeleri - 2-2
  • 27.03.2018 - Podgorica - Özel - 2-2
  • 29.05.2016 - Antalya - Özel - 1-0

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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