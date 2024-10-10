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A Milli Takım, Karadağ ile Karşılaşıyor!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ile mücadele edecek. Maç detayları ve kadro bilgileri haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 09:15
A Milli Takım, Karadağ ile Karşılaşıyor!

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ'la Buluşuyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta yarın Karadağ'ı konuk edecek. Mücadele, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak.

Mücadele Hakemleri

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi düdük çalacak. Chiffi'nin yardımcı hakemleri ise Alessio Berti ve Luigi Rossi olacak. Ayrıca, maçın dördüncü hakemi Matteo Marchetti olarak belirlendi.

Gruplardaki Durum

A Milli Takım, oynadığı ilk maçta Galler ile 0-0 berabere kalmış, ardından İzmir'de İzlanda'yı 3-1 yenmeyi başarmıştı. Karadağ ise ilk maçında İzlanda'ya 0-2, evinde de Galler'e 1-2 mağlup oldu. Önceki maçlar sonrası Türkiye, 4 puanla Galler'in averajla önünde lider konumda bulunuyor. Karadağ ise grupta puansız son sırada yer alıyor.

Önemli İsimlerin Durumu

Galler maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle İzlanda maçında forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Karadağ karşısında takıma katılabilir. Aday kadroda ise Mert Günok ve İsmail Yüksek sakatlıkları nedeniyle yer almıyor, kaleci Berke Özer ise aday kadroya dahil edildi.

A Milli Takım'ın Aday Kadrosu

  • Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Berke Özer (Eyüpspor)
  • Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)
  • Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)
  • Forvetler: Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

Diğer Maçlar

Bu grup kapsamında aynı gün İzlanda ile Galler takımları da karşı karşıya gelecek.

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