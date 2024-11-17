A Milli Takım, Karadağ Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

A Milli Takım, Karadağ Maçının Hazırlıklarına Başladı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'unda 19 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, müsabakanın hazırlıklarına Kayseri'de başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, milliler, Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

İdman Detayları ve Kaptan Çalhanoğlu'nun Durumu

Dün akşam Galler karşısında ilk 11'de yer alan futbolcular, salonda yenileme çalışmaları yaparken, diğer oyuncular sahada antrenman gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ve son vuruş çalışmaları yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise 7'ye 7 maç oynandı.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, kasık bölgesindeki sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı ve tedavisine başlandı. Yapılan çalışma, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz tarafından da takip edildi.

Gelecek Program

A Milli Futbol Takımı, yarın saat 11.15'te Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olan bir antrenman gerçekleştirecek. Antrenmanın ardından, milli takım THY'ye ait özel uçakla saat 16.00’da Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya gidecek.

Teknik direktör Vincenzo Montella ve kaptan Hakan Çalhanoğlu, yarın yerel saatle 19.30'da Podgorica Şehir Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

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