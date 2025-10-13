A Milli Takım, Kocaeli'de Gürcistan Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

A Milli Takım, Kocaeli'de Gürcistan maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında yarın Kocaeli'de oynanacak Gürcistan karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı. Çalışmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi.

İdmanı; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Mevlüt Aktan ve Mustafa Temel Bozbağ ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz takip etti.

Teknik direktör Montella, antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışma, iki grup halinde gerçekleştirilen top kapma idmanı ile devam etti.

Futbolcular, antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktiği üzerinde çalıştı.

Milliler, bu akşam kara yoluyla maçın oynanacağı Kocaeli'ye gidecek. Teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolculardan Kerem Aktürkoğlu, saat 20.45'te maçın oynanacağı Kocaeli Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Ay-yıldızlılar, basın toplantısının ardından statta kısa bir yürüyüş yapacak.

