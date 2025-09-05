A Milli Takım Konya'da 9. Randevuya Çıkıyor — İspanya Maçı Öncesi İstatistikler

A Milli Takım Konya'da 9. randevuya çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu kapsamında İspanya ile oynayacağı karşılaşma için Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda 9. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, bu statta bugüne dek oynadığı 8 maçın 7'sinde farklı turnuva müsabakalarında yer aldı; 1'i özel maç olmak üzere toplam 8 karşılaşma yapıldı.

Konya'daki performans ve istatistikler

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, 2014'te açıldı ve 42 bin kişi kapasiteli bir salon olarak milli takıma ev sahipliği yaptı. Ay-yıldızlılar burada çıktıkları 8 maçtan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde 7 gol gördü.

Unutulmaz maçlar ve kritik anlar

Millilerin Konya'daki ilk sınavı 3 Eylül 2015 tarihinde Letonya ile oynanan ve 1-1 biten maçtı. Ardından, 2016 Avrupa Şampiyonası eleme sürecinde 6 Eylül 2015 tarihinde alınan 3-0'lık Hollanda galibiyeti hafızalara kazındı. 13 Ekim 2015te Selçuk İnan'ın frikikten attığı golle elde edilen 1-0'lık İzlanda zaferi ise A Millileri 2016 Avrupa Şampiyonası'na doğrudan taşıdı.

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde dünya şampiyonu Fransa'nın da bu statta 2-0 yenilgi aldığı maç, Konya'da elde edilen önemli başarılardan biri oldu. Ayrıca, A Milliler 15 Ekim 2023te aynı statta Letonya'yı 4-0 yenerek 2024 Avrupa Şampiyonası biletini burada aldı.

Kaybedilen maçlar ve hedefler

Konya'daki mağlubiyetler arasında UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'e karşı alınan 1-0 sonuç ile İtalya ile oynanan özel maçta (29 Mart 2022) elde edilen 3-2'lik mağlubiyet yer alıyor. Milliler, Konya'daki güçlü performansını 7 Eylül Pazar günü İspanya ile yapacağı mücadelede de sürdürüp, 2026 Dünya Kupası yolunda avantaj sağlamayı hedefliyor.

Stadın tercih edilme sebepleri

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, 2015'ten itibaren milli takıma düzenli ev sahipliği yapıyor. Stat, coğrafi ulaşılabilirliği ve taraftar coşkusuyla hem teknik heyet hem de futbolcular tarafından sıkça tercih ediliyor.