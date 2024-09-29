A Milli Takım Teknik Direktörü Montella Kayserispor'u Ziyaret Etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kayserispor’u Ziyaret Etti

A Milli Futbol Takımı'nın çalıştırıcısı Vincenzo Montella, Bellona Kayserispor Kulübü'ne ziyarette bulundu. Bu ziyaret, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu.

Önemli Görüşmeler ve Antrenman İzleme

Montella, Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile Türk ve dünya futbolu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, milli takımın geleceği hakkında da istişareler yapıldı. Teknik direktör, Kayserispor’un antrenmanını da yerinde izleyerek oyuncuların performansını değerlendirme fırsatı buldu.

Montella’nın Ekibiyle Birlikte Gezi

Ziyaret sırasında Montella’ya, A Milli Takım Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino, Kaleci Antrenörü Ozan Özerkan ve A ile 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay da eşlik etti. İtalyan teknik direktör, yarın akşam Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasını stadyumdan izlemek üzere planlama yaptı.