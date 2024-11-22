A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi Play-Off'unda Macaristan ile Eşleşti

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırayı alarak büyük bir başarı elde etti. Bu başarının ardından A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşme fırsatını yakaladı.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde belirlenen eşleşmeler, futbolseverlerin dikkatini çekti. Türkiye, Macaristan ile mücadele ederek A Ligi'ne yükselmek için çaba gösterecek.

A/B Play-Off Eşleşmeleri

A/B play-off turundaki eşleşmeler şöyle sıralandı:

Türkiye-Macaristan

Ukrayna-Belçika

Avusturya-Sırbistan

Yunanistan-İskoçya

A Milli Takım, Macaristan ile oynayacağı ilk maçı 20 Mart 2025'te kendi sahasında gerçekleştirecek. Bu zorlu karşılaşmanın ardından, ay-yıldızlılar 23 Mart 2025'te Macaristan'a konuk olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.