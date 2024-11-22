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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi Play-Off'unda Macaristan ile Eşleşti

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşılaşacak. İlk maç 20 Mart 2025'te oynanacak.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 14:34
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi Play-Off'unda Macaristan ile Eşleşti

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi Play-Off'unda Macaristan ile Eşleşti

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırayı alarak büyük bir başarı elde etti. Bu başarının ardından A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşme fırsatını yakaladı.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde belirlenen eşleşmeler, futbolseverlerin dikkatini çekti. Türkiye, Macaristan ile mücadele ederek A Ligi'ne yükselmek için çaba gösterecek.

A/B Play-Off Eşleşmeleri

A/B play-off turundaki eşleşmeler şöyle sıralandı:

  • Türkiye-Macaristan
  • Ukrayna-Belçika
  • Avusturya-Sırbistan
  • Yunanistan-İskoçya

A Milli Takım, Macaristan ile oynayacağı ilk maçı 20 Mart 2025'te kendi sahasında gerçekleştirecek. Bu zorlu karşılaşmanın ardından, ay-yıldızlılar 23 Mart 2025'te Macaristan'a konuk olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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