A Milli Voleybol Takımı Hollanda ile Dünya Şampiyonası'nda Çeyrek Final Hedefinde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek tarihe geçmeyi hedefliyor.

Maç Detayları

Ay-yıldızlı ekip, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada yarın son 16 turunda Hollanda ile karşılaşacak. Müsabaka TSİ 10.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Milliler, Kanada, Japonya ve Libya'nın yer aldığı G Grubu'nu namağlup lider tamamladı.

Performans ve İstatistikler

Başantrenörlük görevine Slobodan Kovac geldikten sonra yükselişe geçen A Milli Takım, üç maçta toplam bir set kaybetti. Ay-yıldızlılar, Polonya ve ABD ile birlikte sadece bir set kaybeden üç takımdan biri oldu.

Milli takım, dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan Japonya ve Kanada'yı 3-0'lık skorlarla yenerek turnuvada dikkat çekti.

Grubunu lider bitiren Hollanda ise liderlik maçında Polonya'ya 3-1 mağlup oldu ve B Grubu'nu 2. sırada tamamladı.

Tarihe Geçme Fırsatı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'yı yenmesi durumunda organizasyon tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselecek. Milletler Ligi'nde bu yıl Hollanda'ya 3-1 yenilen Türkiye, rakibinden rövanşı almak istiyor.

Ay-yıldızlılar çeyrek finale yükselirse, Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Milli Takımın Dünya Şampiyonası Geçmişi

Türkiye, Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na daha önce 1956, 1966, 1998 ve 2022 yıllarında katıldı. 2025'teki turnuva ile birlikte milliler beşinci kez şampiyonada yer alıyor. En iyi derecesini 2022'de elde eden takım, Polonya ve Slovenya ortaklığında düzenlenen o turnuvada son 16'da ABD'ye 3-2 mağlup olarak organizasyonu 11. sırada tamamladı.

Son 16 Tur Eşleşmeleri ve Takvim

Filipinler'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 20-23 Eylül tarihlerinde oynanacak son 16 turu eşleşmeleri şunlar:

Türkiye - Hollanda

Polonya - Kanada

Arjantin - İtalya

Belçika - Finlandiya

Bulgaristan - Portekiz

ABD - Slovenya

Tunus - Çekya

Sırbistan - İran

Çeyrek final karşılaşmaları 24-25 Eylül tarihlerinde, yarı finaller 27 Eylül, final ve üçüncülük müsabakası ise 28 Eylül'de yapılacak.

A Milli Takım Kadrosu

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takımın kadrosunda yer alan oyuncular:

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu