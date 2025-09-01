DOLAR
A Milliler 2025'te Çeyrek Finalde: Slovenya'yı 3-0 Devirip ABD ile Eşleşti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi; rakip ABD oldu.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 18:01
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Slovenya'yı 3-0 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi

2025 FIVB Dünya Şampiyonası

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası maçında Slovenya karşısında etkileyici bir performans sergiledi ve maçı 3-0 kazanarak turnuvada bir üst tura çıktı.

Bu sonuçla milliler, çeyrek finale yükseldi ve bir sonraki turda ABD ile eşleşti. Karşılaşmanın detayları ve maçın akışıyla ilgili bilgiler henüz paylaşılmamış olsa da; skor, Türkiye'nin turnuvadaki iddiasını sürdürdüğünü gösteriyor.

Takımın çeyrek finaldeki rakibi ABD olacak; bu eşleşme, turnuvanın önemli karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Taraftarlar ve spor kamuoyu, millilerin ABD karşısındaki performansını yakından takip edecek.

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

