A Milliler 2025'te Çeyrek Finalde: Slovenya'yı 3-0 Devirip ABD ile Eşleşti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Slovenya'yı 3-0 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi
2025 FIVB Dünya Şampiyonası
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası maçında Slovenya karşısında etkileyici bir performans sergiledi ve maçı 3-0 kazanarak turnuvada bir üst tura çıktı.
Bu sonuçla milliler, çeyrek finale yükseldi ve bir sonraki turda ABD ile eşleşti. Karşılaşmanın detayları ve maçın akışıyla ilgili bilgiler henüz paylaşılmamış olsa da; skor, Türkiye'nin turnuvadaki iddiasını sürdürdüğünü gösteriyor.
Takımın çeyrek finaldeki rakibi ABD olacak; bu eşleşme, turnuvanın önemli karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Taraftarlar ve spor kamuoyu, millilerin ABD karşısındaki performansını yakından takip edecek.