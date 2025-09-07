A Milliler Dünya Şampiyonası'nda Gümüş: Santarelli ve Eda Erdem'in Açıklamaları

A Milliler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-2 yenilerek gümüş madalya elde etti. Maçın ardından başantrenör, kaptan ve oyuncular basına açıklamalarda bulundu.

Daniele Santarelli: Gurur duymalıyız

Başantrenör Daniele Santarelli, maç sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada bugün kazanmak için her şeyi denediklerini söyledi. Santarelli, "Dünyanın en iyi takımlarından biri olan İtalya'yı yenmek için mücadele ettik. Bu maçı kazanabileceğimize gerçekten inanmıştım. Belki de bu yüzden üzgünüz çünkü çok yakındık. Yaptıklarımızla gurur duymamız gerektiğini düşünüyorum. Bence onlar bizi yenmek için çok mücadele ettiler. Bazı anlarda onları gerçekten çok zor durumda bıraktık. Oyuncularımla, ekibimle gurur duyuyorum. Herkes bize inandı, bizi destekledi. Bugün bence mutlu olabilirler." ifadelerini kullandı.

Eda Erdem Dündar: Tarih yazdık

Kaptan Eda Erdem Dündar, İtalya karşısındaki mücadeleyi öne çıkararak, "Ben şahsen çok üzgün değilim. Çünkü başardığımız şey çok büyük. Bence bunu kutlamamız gerekiyor. Tarihimizde ilk kez yarı finale, sonra finale kaldık. Şimdi de gümüş madalya kazandık. Bunun değeri ve önemi çok fazla. Burada çok fazla emek var. Takım arkadaşlarımın her biriyle gurur duyuyorum. Bugün sahada çok güzel bir mücadele vardı. Her an ivme bize dönebilirdi. Oyun yüzde 50-50'liydi. Şans topları son sette İtalya'dan yanaydı ama bence gurur duymamız gerekir. Türk voleybolu adına inanılmaz bir gün." dedi.

Erdem, Türk halkına teşekkür ederek, "Onların desteklerini her zaman hissediyoruz. İyi ki varsınız. Sizlere güzel bir voleybol izlettirmeye çalıştık. Biz burada güzel bir mücadele verdiğimizi düşünüyoruz. Sizlerin desteklerini her zaman hissediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gizem Örge: Turnuvayı iyi geçirdik

Libero Gizem Örge ise takım arkadaşlarının mücadelesinden dolayı gururlu olduğunu belirterek, "Gururluyum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten büyük bir mücadele verdik. Çok iyi bir turnuva geçirdik. Tabii ki çok yakındık şampiyonluğa, bunun burukluğunu yaşadık. Ancak bu gümüş madalyanın keyfini çıkarmamız gerekiyor. Türkiye'de Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Her geçen gün dünya zirvesinde Türk bayrağımızı gururla taşımaya devam ediyoruz. Daha da ileri götüreceğimize hiç şüphem yok." şeklinde değerlendirmede bulundu.