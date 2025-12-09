DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,62 -0,04%
ALTIN
5.733,33 0,11%
BITCOIN
3.851.869,96 0,25%

A Millilerin EURO 2024 Yolculuğu: 'Bizim Çocuklar - Dönüşüm' Belgeseli Yayında

TFF ve Trendyol ortak yapımı 'Bizim Çocuklar - Dönüşüm' belgeseli, A Milli Takımın 2023'ten EURO 2024'e hazırlık sürecini 7 bölümde anlatıyor; ilk bölüm 8 Aralık'ta yayınlandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:57
A Millilerin EURO 2024 Yolculuğu: 'Bizim Çocuklar - Dönüşüm' Belgeseli Yayında

A Millilerin UEFA EURO 2024 yolculuğu ekrana taşınıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA EURO 2024’ün Resmi Partneri Trendyol iş birliğiyle hazırlanan "Bizim Çocuklar - Dönüşüm" belgesel serisi, A Milli Futbol Takımı'nın 2023'ten UEFA EURO 2024'e uzanan hazırlık sürecini tüm detaylarıyla izleyiciye sunuyor.

İlk bölüm 8 Aralık'ta yayımlandı

Toplam 7 bölüm olarak kurgulanan serinin ilk bölümü, 8 Aralık tarihinde eş zamanlı olarak Trendyol ve TFF YouTube kanalları üzerinden izleyiciyle buluştu. Belgeselin diğer bölümleri ise önceden planlandığı şekilde 7 hafta boyunca, her hafta yeni bir bölümle yayınlanmaya devam edecek.

Belgeselin içeriği ve anlatımı

Seri; oyuncuların ve teknik ekibin yer aldığı samimi röportajlar, antrenman görüntüleri, kamp içi hazırlıklar ve daha önce paylaşılmamış görüntülerle A Milli Takımın turnuvaya hazırlık sürecini ayrıntılı biçimde aktarıyor. Teknik ekibin değerlendirmeleri, takım dayanışması ve milli formayı taşımanın getirdiği sorumluluk bilinci belgeselin güçlü anlatısını oluşturuyor.

Trendyol'un futbola katkısı

E-ticaret platformu Trendyol, Türkiye'de futbola ve farklı branşlara verdiği destekle spor ekosistemine katkı sunmaya devam ediyor. 2021 yılından bu yana Türkiye Futbol Milli Takımlarının resmi sponsoru olan Trendyol, hem kadın hem erkek milli takımların yanında yer alıyor. Ayrıca 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorluğunu üstlenerek Türk futboluna önemli bir destek sağlıyor.

Belgeseli izlemek isteyenler ilk bölüm ve sonraki bölümler için Trendyol ve TFF YouTube kanallarını takip edebilir.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) İLE UEFA EURO 2024’ÜN RESMİ PARTNERİ TRENDYOL’UN ORTAK YAPIMI...

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) İLE UEFA EURO 2024’ÜN RESMİ PARTNERİ TRENDYOL’UN ORTAK YAPIMI ‘BİZİM ÇOCUKLAR-DÖNÜŞÜM’ BELGESEL SERİSİ, A MİLLİ FUTBOL TAKIMI’NIN 2023’TEN UEFA EURO 2024’E UZANAN HAZIRLIK SÜRECİNİ EKRANA TAŞIYOR.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkari'de Satranç İl Birinciliği: Minikler ve Yıldızlarda Kazananlar
2
Körfez Gençlerbirliği 5-0 Galibiyetle Liderliğini Sürdürdü
3
Kayserispor 17. sırada: 15 haftada 13 puan
4
Elazığ dartta Türkiye 3'üncüsü oldu
5
A Millilerin EURO 2024 Yolculuğu: 'Bizim Çocuklar - Dönüşüm' Belgeseli Yayında
6
Kayseri Spor A.Ş., Karaman'da Kros'ta Madalyalarla Döndü
7
Döğerspor 2-1 Başakpınarspor: 12. Haftada 3 Puan

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi