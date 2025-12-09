A Millilerin EURO 2024 Yolculuğu: 'Bizim Çocuklar - Dönüşüm' Belgeseli Yayında

A Millilerin UEFA EURO 2024 yolculuğu ekrana taşınıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA EURO 2024’ün Resmi Partneri Trendyol iş birliğiyle hazırlanan "Bizim Çocuklar - Dönüşüm" belgesel serisi, A Milli Futbol Takımı'nın 2023'ten UEFA EURO 2024'e uzanan hazırlık sürecini tüm detaylarıyla izleyiciye sunuyor.

İlk bölüm 8 Aralık'ta yayımlandı

Toplam 7 bölüm olarak kurgulanan serinin ilk bölümü, 8 Aralık tarihinde eş zamanlı olarak Trendyol ve TFF YouTube kanalları üzerinden izleyiciyle buluştu. Belgeselin diğer bölümleri ise önceden planlandığı şekilde 7 hafta boyunca, her hafta yeni bir bölümle yayınlanmaya devam edecek.

Belgeselin içeriği ve anlatımı

Seri; oyuncuların ve teknik ekibin yer aldığı samimi röportajlar, antrenman görüntüleri, kamp içi hazırlıklar ve daha önce paylaşılmamış görüntülerle A Milli Takımın turnuvaya hazırlık sürecini ayrıntılı biçimde aktarıyor. Teknik ekibin değerlendirmeleri, takım dayanışması ve milli formayı taşımanın getirdiği sorumluluk bilinci belgeselin güçlü anlatısını oluşturuyor.

Trendyol'un futbola katkısı

E-ticaret platformu Trendyol, Türkiye'de futbola ve farklı branşlara verdiği destekle spor ekosistemine katkı sunmaya devam ediyor. 2021 yılından bu yana Türkiye Futbol Milli Takımlarının resmi sponsoru olan Trendyol, hem kadın hem erkek milli takımların yanında yer alıyor. Ayrıca 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorluğunu üstlenerek Türk futboluna önemli bir destek sağlıyor.

Belgeseli izlemek isteyenler ilk bölüm ve sonraki bölümler için Trendyol ve TFF YouTube kanallarını takip edebilir.

