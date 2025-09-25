AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Vilcinskas, Şanlıurfa'da Engelli Sporcularla Buluştu

AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Avrupa Spor Haftası kapsamında Şanlıurfa'da engelli sporcularla buluştu; etkinlikte gösteri maçları yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 17:02
AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Vilcinskas, Şanlıurfa'da Engelli Sporcularla Buluştu

AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Vilcinskas, Şanlıurfa'da Engelli Sporcularla Buluştu

Avrupa Spor Haftası'nın 10. yılı ve Şanlıurfa'da 5. Avrupa Spor Festivali

AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı.

Vilcinskas, AB Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen, Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) iş birliğinde bu yıl Şanlıurfa'da 5'incisi düzenlenen Avrupa Birliği Spor Festivali kapsamında engelli sporcularla buluştu.

Engelli Destek Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vilcinskas, ilk kez geldiği Şanlıurfa'dan herkes gibi çok etkilendiğini söyledi.

"Burada yürümek, insanlığın zamansız hafızasına dokunmak gibi. Bugün Şanlıurfa'nın uzun ve renkli tarihine yeni bir sayfa ekliyoruz. Bir sportif aktiviteyle bir arada olmak istedik ve bu hafta, Avrupa Spor Haftası'nın 10. yıl dönümü. Avrupa Spor Haftası, Avrupa genelindeki birçok yerde kutlanıyor. 10 yıldır bu girişim milyonlarca insanı aktif olmanın sağlık, öz güven ve toplum için faydalarını benimsemeye teşvik ediyor. Şanlıurfa'da Avrupa Spor Haftası'nı, Avrupa Birliğinin beşincisini desteklediği Avrupa Spor Festivali'yle birlikte kutluyoruz. Festivalin geçtiğimiz yıllar içinde insanların çok fazla ilgisini çekmiş olmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz. Bir basket maçı ile en iyi şekilde kutluyoruz hep birlikte. Ama bugünkü sıradan bir maç değil. Profesyonel ampute oyuncuların güçlerini ve becerilerini sergiledikleri, diğer sporcuların ise sandalyelere oturarak deneyimlerini paylaştıkları bir empati maçı. Sporun gerçek ruhu da bu. Birbirimizden öğrenmek, birbirimize saygı duymak ve yan yana oynayabilmek."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Karataş ise 5. Avrupa Spor Festivali kapsamında düzenlenen spor etkinliklerinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında tekerlekli sandalye basketbol takımı ile golbol takımları gösteri maçı yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Vilcinskas, Şanlıurfa'da Engelli Sporcularla Buluştu
2
Beypazarı Ultra Trail 3-4 Ekim'de: 8K, 19K, 39K ve 52K Parkurlar
3
Trabzonspor, Fatih Karagümrük Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
4
Cizre Belediyespor, 23 Yaşındaki Taha Erden Muriç'i Transfer Etti
5
Christ Oulai: "Trabzonspor'u Kupalara Taşımak İstiyorum"
6
Thomas Reis: Yeni transferler adaptasyon için zamana ihtiyaç duyuyor — Samsunspor
7
Sayokan Ankara'da Tanıtıldı: GOSBF'ye Bağlanan Türk Savaş Sanatı

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim