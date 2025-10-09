ABB FOMGET 3. Şampiyonluğa Kilitlendi

ABB FOMGET lige hızlı başladı; Ali Eraslan ve kaptan Selda Akgöz sezon sonunda üçüncü kez şampiyon olmayı hedeflediklerini açıkladı.

FATİH GAZİOĞLU - ÇAĞLANUR TUNCEL - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, lige iddialı bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Ali Eraslan ve kaptan Selda Akgöz hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Hazır başlangıç ve üst üste galibiyetler

Eraslan, sezona galibiyetlerle başlamanın moral verdiğini vurguladı ve takımın motivasyonunun yüksek olduğuna dikkat çekti. Eraslan, "Yoğun bir geçirdik. Önce Şampiyonlar Ligi, sonra UEFA Avrupa Kupası maçları oynadık. Aslında hazır bir şekilde sezona başladık diyebiliriz. Birinci hafta sahamızda Trabzonspor'u, ikinci hafta deplasmanda Amedspor'u ve geçtiğimiz hafta da Antalyaspor'u güzel bir skorla geçtik. Kulübümüzüm hedefleri doğrultusunda amacımız her maçı kazanarak sezon sonunda şampiyonluğu elde etmek."

Teknik adam ayrıca hedeflerini net biçimde ifade etti: "Hedefimiz her maçı kazanarak sezon sonunda üçüncü kez şampiyon olmak". Dördüncü haftadaki Galatasaray karşılaşmasına dair de, "Bu maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp 4'te 4 yapmak istiyoruz. Umarım sezon boyunca hiçbir maçı kaybetmeden yolumuza devam ederiz."

Takıma yapılan yeni takviyelerden memnun olduklarını belirten Eraslan, "Tecrübeli ve değerli oyuncular takımımıza dahil oldu. Takıma da entegre oldular. Artık FOMGET Türkiye'de kalitesini kanıtlamış bir takım oldu. Çünkü kadın sporu ve futbolu bizim için çok değerli. Amacımız ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek. Ankara'da oynadığımız bütün maçlara seyircilerimizi bekliyoruz. Taraftarlarımızın keyifli zamanlar geçireceğini düşünüyorum."

Kaptandan şampiyonluk mesajı

Milli kaleci ve kaptan Selda Akgöz, takımın hedefini ve inancını şu sözlerle özetledi: "Bu yılki hedefimiz her zamanki şampiyonluk".

Akgöz, hedeflerini daha ayrıntılı anlatarak, "Bu yılki hedefimiz her zamanki şampiyonluk. Neden olmasın? İki yıl yaşadık bunu. Kariyerimize üçüncü bir şampiyonluk eklemek istiyoruz. Bunu başaracak potansiyele sahibiz. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Uyum da sağladılar. Biz bir aile gibi hareket ediyoruz. Ligde 3'te 3 yaptık, çok mutluyuz. Hepimizin ortak hedefi şampiyonluk. Bu hafta Galatasaray maçımız var. Onu da kazanıp 4. galibiyetimizi almak istiyoruz. Sonraki hedefimiz Avrupa'da başarı."

Taraftarlara teşekkür eden Akgöz, UEFA maçındaki destek ve tecrübelerinden söz etti: "UEFA maçını oynadığımız Eryaman Stadı'nı doldurdular. Bu da bizi çok mutlu etti. Çok istedik kazanmayı ama penaltılarda elenmiş olduk. Artık önümüze bakacağız. Tecrübelerimiz, yaptığımız hatalar, artık bunların hepsini kazıdık kafamıza. Artık bir daha şampiyonluk yaşadığımızda neyi yapacağımızı, neyi yapmayacağımıza öğrendik. En büyük hayalim altyapıdan gelen oyunculara iyi bir örnek olmak."

