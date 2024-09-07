ABB FOMGET, Fenerbahçe Petrol Ofisi ile İlk Haftada Karşılaşıyor

ABB FOMGET, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni Ağırlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 sezonuna Fenerbahçe Petrol Ofisi karşılaşmasıyla başlayacak. Maç, yarın Sincan Yenikent Osmanlı Stadı'nda saat 17.00'de gerçekleştirilecek. Hakem Bedirhan Efeakdoğan mücadeleyi yönetecek.

Teknik Direktör Enginar'ın Hedefi

ABB FOMGET'in teknik patronu Cumali Enginar, yeni sezon öncesinde oyuncularıyla geçirdikleri kamp dönemi hakkında olumlu görüşlerini paylaştı. Enginar, "Lige galibiyetle başlamak istiyoruz. Yapılan transferlerle takımımız daha da güçlendi. Maça galibiyet parolasıyla çıkacağız, hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluk." ifadesinde bulundu.