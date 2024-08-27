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ABB FOMGET, İkinci Şampiyonluk Hedefiyle Sezona Hazır

ABB FOMGET Kulübü, kadın futbolunda Ankara'nın gururu olarak ikinci şampiyonluk için iddialı bir kadro oluşturdu.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:21
ABB FOMGET, İkinci Şampiyonluk Hedefiyle Sezona Hazır

ABB FOMGET, İkinci Şampiyonluk Hedefiyle Sezona Hazır

Yalçın Demirkol: "Ankara'nın kadın futbolundaki tek temsilcisiyiz, son iki sezonun en başarılı takımı biziz."

ABB FOMGET Kulübü Başkanı Yalçın Demirkol, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde sezona ikinci şampiyonluk parolasıyla hazırlandıklarını açıkladı. Demirkol, sırasıyla gerçekleştirilen transferler ve takım hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Başarılı Geçen Sezonun Ardından

Yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren Demirkol, "Geçen sezon şampiyonluk için iddialı girdik ama son maçı Galatasaray'a kaybettik" dedi. Şampiyonluğun son hafta kaybedilmesinin ardından takım içinde dersler çıkardıklarını belirtti.

Transfer Çalışmaları ve Hazırlıklar

Demirkol, "Kadromuzu güçlendirdik; 8 oyuncu ile yollarımızı ayırdık, yerine 10 yeni oyuncu transfer ettik. Bu yıl her mevkide kaliteli yedeklerimiz olacak. Sezonu 15 Temmuz'da açtık ve Sırbistan'da 13 günlük bir kamp dönemi geçirdik. Şu anda tamamen lige hazır durumdayız" dedi.

Kadın Futbolunun Gelişimi

Kadın futbolunun son yıllarda kaydettiği gelişmelere dikkat çeken Demirkol, "Ankara’nın kadın futbolunu temsil eden tek takımız. Önceki sezon şampiyon olduk, bu yıl da aynı hedefteyiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Mansur Yavaş'ın desteğiyle bu yolda ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hedef Şampiyonluk

Demirkol, "Bu sezon yabancı ve yerli oyuncu kalitemiz daha da arttı. Orta sahaya, defansa ve forvete takviyeler yaptık. Amacımız, başkente ikinci şampiyonluğu kazandırmak" dedi. Ayrıca, "Ankara'daki kadın futboluna olan ilgi arttı ve altyapımızda 1500'ü aşkın sporcu bulunuyor" diye ekledi.

Deplasman Zorlukları

Demirkol, ligdeki İstanbul takımlarının ağırlığını hatırlatarak, "Kadın futbolunda da lider takımlar var. Deplasmanlarda ki maliyetler zorluyor ama bunların üstesinden geleceğiz" dedi. Her yere gitmeyi sevdiklerini ve her gittiği yerdin misafirperverliğini hissettiklerini vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kulübü Başkanı Yalçın Demirkol (fotoğrafta), Turkcell...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kulübü Başkanı Yalçın Demirkol (fotoğrafta), Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde bu sezon ikinci kez şampiyonluk kupasını Ankara'ya kazandırmak için iddialı bir takım kurduklarını belirtti. Demirkol, yeni sezon hazırlıklarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kulübü Başkanı Yalçın Demirkol (fotoğrafta), Turkcell...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kulübü Başkanı Yalçın Demirkol (fotoğrafta), Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde bu sezon ikinci kez şampiyonluk kupasını Ankara'ya kazandırmak için iddialı bir takım kurduklarını belirtti. Demirkol, yeni sezon hazırlıklarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

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