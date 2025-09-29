ABB FOMGET'ten 'kural hatası' iddialarına net açıklama

ABB FOMGET'ten 'kural hatası' iddialarına açıklama

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Amed Sportif Faaliyetler maçındaki itirazlara yanıt

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, dün oynanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında gündeme gelen "kural hatası" iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "ABB Fomget-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması sonrası bazı mecralarda takımımızın 'kural hatası' yaptığına dair iddialar gündeme gelmiştir. Hakem raporunda yapılan sistem giriş hatası nedeniyle, 46. dakikada Gülbin Hız'ın oyundan çıktığı şeklinde yanlış bir bilgi yer almıştır."

Yaşananın detayları açıklamada şöyle aktarıldı: Gülbin Hız, iddia edildiği gibi 46. dakikada oyundan çıkmamış, 79. dakikaya kadar sahada kalmıştır. Açıklamada, eğer Gülbin 46. dakikada oyundan çıkmış olsaydı, 65. dakikada oyuna giren Seda Nur İncik ile aynı anda sahada olmalarının mümkün olmayacağı vurgulandı. Ancak maç görüntülerinde 65. dakikada hem Gülbin'in hem de Seda Nur'un sahada olduğu net şekilde kayıtlıdır.

Kulüp ayrıca, 79. dakikada yapılan oyuncu değişikliklerinin görüntülerde net şekilde görüldüğünü belirtti. Sırasıyla Armisa Kuç-Milica Mujatovic ve Gülbin Hız-Blerta Smaili değişikliklerinin aynı anda gerçekleştiği kaydedildi. Bu nedenle açıklamada, maçın hiçbir bölümünde sahada 9 yabancı oyuncu bulunmadığı ve takımın statüye uygun şekilde en fazla 8 yabancı + 3 Türk oyuncuyla mücadele ettiği ifade edildi.

Sonuç bölümünde kulüp şu değerlendirmeye yer verdi: "Kural hatası iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Sahada ve raporlarda her şey statüye uygundur. ABB Fomget olarak, her zaman kurallar çerçevesinde ve fair-play ruhuyla mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Takımımızın alın teriyle kazandığı bu haklı galibiyete, basit algılarla ve asılsız iddialarla gölge düşürmek isteyenlere en güzel cevabı yine sahada vereceğiz."