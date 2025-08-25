DOLAR
ABD Açık: Novak Djokovic 2. turda — Daniil Medvedev'e erken veda

ABD Açık'ta Novak Djokovic 2. tura çıktı; Daniil Medvedev Benjamin Bonzi'ye 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti; Jessica Pegula da tur atladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 09:48
Sezonun son grand slam'i ABD Açık maçlarında sürprizler yaşandı. New York'ta mücadele eden tenisçilerin performansları öne çıktı.

Tek Erkekler: Djokovic rahat, Medvedev elendi

Novak Djokovic, dünya 7 numarası olarak çıktığı maçta ABD'li tenisçi Learner Tien'i 6-1, 7-6, 6-2 set sonuçlarıyla mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Günün dikkat çeken diğer mücadelesinde ise dünya 13 numarası Daniil Medvedev, dünya 51 numarası Fransız Benjamin Bonzi'ye 3-6, 5-7, 7-6, 6-0, 4-6 setlerle 3-2 yenilerek turnuvaya erken veda etti.

Tek Kadınlar: Pegula'dan net galibiyet

Tek kadınlarda dünya 4 numarası Jessica Pegula, Mısırlı tenisçi Mayar Sherif'i 6-0, 6-4 ile geçerek adını bir üst tura yazdırdı.

