ABD Açık: Novak Djokovic ve Jessica Pegula 3. tura yükseldi

ABD Açık'ta Novak Djokovic ve Jessica Pegula 3. tura çıktı; Raphael Collignon sürpriziyle dikkat çekti. Günün önemli sonuçları ve set skorları haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 23:58
ABD Açık: Novak Djokovic ve Jessica Pegula 3. tura yükseldi

ABD Açık'ta Djokovic ve Pegula 3. tura çıktı

Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açıkın 4. gününde Sırp Novak Djokovic ile Amerikalı Jessica Pegula adlarını 3. tura yazdırdı.

Erkekler: Djokovic zorlandı ama kazandı, Collignon sürpriz yaptı

Tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Novak Djokovic, ikinci turda dünya klasmanının 145 numarası ABD'li Zachary Svajda ile karşılaştı. Kariyerinde 4 kez ABD Açık şampiyonluğu bulunan Djokovic, 2 saat 31 dakika süren maçta rakibini 6-7, 6-3, 6-3, 6-1 setlerle 3-1 yenerek tur atladı.

Günün en büyük sürprizini ise dünya 107 numarası Belçikalı Raphael Collignon yaptı. Collignon, 2022 yılının finalisti ve 12 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud'u 3-2 (6-4, 3-6, 3-6, 6-4, 7-5) skorla geçerek bir üst tura yükseldi.

Kadınlar: Pegula rahat geçti

Tek kadınlarda geçen yılın finalisti ve 4 numaralı seribaşı Jessica Pegula, dünya 80 numarası Rus Anna Blinkova karşısında bir saat 4 dakika süren maç sonunda 6-1, 6-3 ile 2-0 galip gelerek 3. tur biletini aldı.

Turnuvada ayrıca kadınlarda Emma Navarro (10), Cristina Bucsa, Emma Raducanu ve Victoria Azarenka, erkeklerde ise Taylor Fritz (4), Jiri Lehecka (20), Tomas Machac (21) ve Jerome Kym adlarını 3. tura yazdırdı.

