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ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Erken Veda

Tsitsipas, Ostapenko ve Collins, ABD Açık’ta sürpriz şekilde turnuvaya veda etti. Swiatek ise üst tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 00:02
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Erken Veda

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Erken Veda

2023 sezonunun son grand slam tenis turnuvası olan ABD Açık, New York'ta devam ederken, erkeklerin 11 numaralı seribaşı temsilcisi Stefanos Tsitsipas, kadınların 10 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko ve 11 numaralı seribaşı Danielle Collins erken veda eden oyuncular arasında yer aldı.

Tsitsipas'ın Sürpriz Yenilgisi

Tsitsipas, organizasyonun ikinci gününde korta çıktığında, 86 numaralı seribaşı Thanasi Kokkinakis ile karşılaştı. Yunan tenisçi, maçı 4 set sonunda 3-1 (6-7, 6-4, 3-6, 5-7) kaybetti.

Kadınlar Kategorisinde Erken Veda

10 numaralı seribaşı Ostapenko, 88 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka karşısında 2-0 (3-6, 2-6) mağlup oldu. 11 numaralı seribaşı Collins ise, 49 numaralı seribaşı Caroline Dolehide ile oynadığı mücadelede 2-1 (6-1, 5-7, 4-6) sonuçla turnuvaya veda etti.

Swiatek İle Rahat Geçiş

Dünya sıralamasında 1. olan Iga Swiatek, dünya 104'üncüsü Kamilla Rakhimova ile karşılaştı. 1 saat 52 dakika süren maçta Swiatek, 6-4 ve 7-6'lık setler ile maçı kazanarak üst tura yükselmeyi başardı. Ayrıca, dünya 15 numarası Anna Kalinskaya, 408'inci sıradaki Lauren Davis karşısında rahat bir galibiyet elde ederek 2-0 (6-2, 6-2) ile turnuvada ilerlemeye devam etti.

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