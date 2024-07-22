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Abdulkadir Bitigen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Görev Alıyor

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Santa Coloma-Midtjylland maçını yönetecek.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 23:53
Abdulkadir Bitigen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Görev Alıyor

UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e Görev

FIFA kokartına sahip hakem Abdulkadir Bitigen, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Andorra'nın Santa Coloma ile Danimarka'nın Midtjylland takımları arasında düzenlenecek olan maçta görev alacak.

Maç Detayları

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, karşılaşma yarın Andorra'nın La Vella şehrinde bulunan Estadi Nacional Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak.

Hakem Ekibi

Bitigen'in yardımcı hakemleri İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar olacak. Müsabakada ayrıca Ümit Öztürk dördüncü hakem, Hakan Ceylan VAR ve Koray Gençerler AVAR olarak görevlendirildi.

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