Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da 100. Maçına Hazırlanıyor

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da "Dalya"ya Hazırlanıyor

Sarı-kırmızılı takımda üçüncü sezonunu geçiren tecrübeli stoper Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray formasıyla 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Trendyol Süper Lig’in yenilgisiz lideri Galatasaray, 17. haftada yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Abdülkerim, Kayseri’ye giden takımda yer alarak, yarınki müsabakada forma giymesi durumunda sarı-kırmızılı ekiple "Dalya" heyecanı yaşayacak.

Tecrübe ve Başarı

Konyaspor'daki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim, Temmuz 2022’de Galatasaray’a transfer oldu. İstanbul temsilcisindeki 3. sezonunu geçiren oyuncu, hem Galatasaray hem de A Milli Futbol Takımı için vazgeçilmez bir futbolcu haline geldi. Geçen 2,5 sezonda Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 71 maça çıkan 30 yaşındaki stoper, Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası’nda 5 ve Turkcell Süper Kupa’da 2 kez mücadele etti. Abdülkerim, toplamda 99 resmi müsabakada sahaya çıkarak, yarın Kayserispor’a karşı "Dalya" demeye bir adım daha yaklaştı.

Kupa Sevinçleri

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray’da toplamda 3 kez kupa sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı ekibin 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında elde ettiği Süper Lig şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan tecrübeli futbolcu, 2022-2023 sezonu Turkcell Süper Kupa’yı da kazandı.

Golcü Özellikleri ile Dikkat Çekiyor

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray’da golcü kimliğiyle de öne çıkıyor. Sarı-kırmızılı formayla 99 resmi maça çıkan stoper, Süper Lig’de 9 gol, Türkiye Kupası’nda 1 gol ve Avrupa kupalarında ise 2 kez fileleri havalandırdı. Ortalama 10 maçta 1 gol atan milli futbolcu, savunmadaki etkili futbolunu hücumda attığı gollerle süslüyor.