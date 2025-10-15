Abdullah Kayapınar, Kahire'de 49 Kilo Dünya Şampiyonu

Abdullah Kayapınar, Kahire'deki Dünya Para Halter Şampiyonası'nda erkekler 49 kiloda 179 kilo ile altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 17:38
Milli para halterci 179 kilo ile altın madalyayı kazandı

Mısır'da devam eden Dünya Para Halter Şampiyonası'nda erkekler 49 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Abdullah Kayapınar, 179 kiloluk kaldırışıyla dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Kahire'de düzenlenen organizasyonun 5. gününde Kayapınar, Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırdı.

Federasyon Başkanı Talat Ünlü de organizasyonda Türkiye'ye ilk altını kazandırarak İstiklal Marşı'nı okutmuş olan Abdullah Kayapınar'ı tebrik etti.

Ay-yıldızlı sporcu, 49 kilo sıkletinde yarıştığı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da 180 kilo kaldırarak gümüş madalya kazanmış ve bu kategoride olimpiyat madalyası elde eden ilk Türk erkek para halterci unvanının sahibi olmuştu.

Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Mısır'da devam eden Dünya Para Halter Şampiyonası'nda erkekler 49 kiloda altın madalya kazandı. Kahire'de devam eden Para Halter Dünya Şampiyonası'nın 5. gününde erkekler 49 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Abdullah Kayapınar, 179 kiloluk kaldırışıyla dünya şampiyonu oldu.

