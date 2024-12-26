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Abdullah Öztürk Akademisi Açıldı: Türk Sporuna Yeni Bir Soluk

Paralimpik Oyunlar şampiyonu Abdullah Öztürk'ün adını taşıyan masa tenisi akademisi, spor camiasında önemli bir farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:49
Abdullah Öztürk Akademisi Açıldı: Türk Sporuna Yeni Bir Soluk

Abdullah Öztürk Akademisi Hayata Geçti

Olimpiyat ve paralimpik oyunlar tarihinin en fazla madalya kazanan erkek sporcusu olan milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, adını taşıyan masa tenisi akademisinin açılışında duygu dolu anlar yaşadı. Çitlekçi Abdullah Öztürk Akademisi, Tunçlar Holding'in Çitlekçi markası sponsorluğunda Altındağ'daki Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda tanıtıldı.

Tanıtım Toplantısında Duygusal Anlar

Etkinliğe Abdullah Öztürk'ün yanı sıra Çitlekçi Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, Lider Engelliler Spor Kulübü Başkanı İlhami Kılınçkaya ve akademide eğitim alacak sporcularla velileri katıldı. Abdullah Öztürk, duygularını dile getirerek, “Bugün benim için hayatım boyunca unutamayacağım bir gün olacak. Şu anda yaşadığım mutluluğun tarifini anlatabilmek inanın çok zor,” ifadesini kullandı.

Öztürk’ten Türk Sporuna Çağrı

Öztürk, akademinin Türkiye’de paralimpik milli bir sporcunun adına düzenlenen ilk akademi olma özelliğine sahip olduğunu vurgulayarak, “Bu akademinin Türk sporuna hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum,” açıklamasında bulundu. Öztürk, ayrıca Lider Engelliler Spor Kulübü’nün katkılarıyla nice şampiyonların yetişeceğine inandığını belirtti.

Çitlekçi Mağazacılık'tan Destek

Çitlekçi Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç da projenin önemine değinerek, “Çitlekçi ailesi olarak sosyal sorumluluk projesine imza atıyoruz. Abdullah Öztürk, Türk spor tarihinin yaşayan efsanelerinden biridir,” ifadelerini kullandı. Tunç, engelli çocukların spora katılımlarını desteklemeyi ve ilham vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Lider Engelliler Spor Kulübü'nden Destek

Lider Engelliler Spor Kulübü Başkanı İlhami Kılınçkaya ise, “Kulüp olarak Türk sporunda ekol olmuş birçok masa tenisi oyuncusunun yol haritasını oluşturmakta gurur duyuyoruz,” diyerek Abdullah Öztürk ile birlikte çalışmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Akademideki 6-15 yaşındaki çocuklar, yıl boyunca çeşitli çalışmalara katılacak ve projenin desteğiyle 2025 yılında ulusal ve uluslararası şampiyonalara katılmayı hedefleyecekler.

Olimpiyat ve paralimpik oyunlar tarihinde Türkiye'nin en fazla madalya kazanan erkek sporcusu...

Olimpiyat ve paralimpik oyunlar tarihinde Türkiye'nin en fazla madalya kazanan erkek sporcusu milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk'ün adını taşıyan masa tenisi akademisi faaliyete geçirildi. Tunçlar Holding'in Çitlekçi markasının sponsorluğunda kurulan "Çitlekçi Abdullah Öztürk Akademisi"nin tanıtımı, Altındağ'daki Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Olimpiyat ve paralimpik oyunlar tarihinde Türkiye'nin en fazla madalya kazanan erkek sporcusu...

Olimpiyat ve paralimpik oyunlar tarihinde Türkiye'nin en fazla madalya kazanan erkek sporcusu milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk'ün adını taşıyan masa tenisi akademisi faaliyete geçirildi. Tunçlar Holding'in Çitlekçi markasının sponsorluğunda kurulan "Çitlekçi Abdullah Öztürk Akademisi"nin tanıtımı, Altındağ'daki Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

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