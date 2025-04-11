Abdulsamet Ocakoğlu: Bilek Güreşinde Şampiyon Olmayı Hedefliyor

Bir Şampiyonun Yükselişi: Abdulsamet Ocakoğlu

Para milli bilek güreşçisi Abdulsamet Ocakoğlu, vücut geliştirme sporcusu ağabeyini yenecek kadar güçlü geldi. Yıldız sporcu, 9 yıl önce ağabeyi Mehmet ile girdiği bilek güreşi mücadelesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Abdulsamet, 2016 yılında katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu ve bu başarı onu milli takıma davet edilmesine kadar götürdü. İki yıl içinde Karabük'te Türkiye şampiyonu unvanını kazandı. 25 yaşındaki sporcu, 1 dünya, 3 Avrupa ve 8 Türkiye şampiyonluğu, ayrıca dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü elde etti.

Uluslararası Arenada Başarılar

Kayseri'de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası için gelen Abdulsamet, sporcu kariyeri boyunca sayısız başarıya imza attı. "Küçük yaşlarda oyun oynarken ağabeyimi yendiğimde, bilek güreşine olan ilgim başladı," diyen Abdulsamet, milli takıma katılım sürecini ve uluslararası başarılarını anlattı.

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