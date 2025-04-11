Abdulsamet Ocakoğlu: Bilek Güreşinde Şampiyon Olmayı Hedefliyor

Bir Şampiyonun Yükselişi: Abdulsamet Ocakoğlu
Para milli bilek güreşçisi Abdulsamet Ocakoğlu, vücut geliştirme sporcusu ağabeyini yenecek kadar güçlü geldi. Yıldız sporcu, 9 yıl önce ağabeyi Mehmet ile girdiği bilek güreşi mücadelesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Başarılarla Dolu Bir Kariyer
Abdulsamet, 2016 yılında katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu ve bu başarı onu milli takıma davet edilmesine kadar götürdü. İki yıl içinde Karabük'te Türkiye şampiyonu unvanını kazandı. 25 yaşındaki sporcu, 1 dünya, 3 Avrupa ve 8 Türkiye şampiyonluğu, ayrıca dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü elde etti.
Uluslararası Arenada Başarılar
Kayseri'de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası için gelen Abdulsamet, sporcu kariyeri boyunca sayısız başarıya imza attı. "Küçük yaşlarda oyun oynarken ağabeyimi yendiğimde, bilek güreşine olan ilgim başladı," diyen Abdulsamet, milli takıma katılım sürecini ve uluslararası başarılarını anlattı.
Olimpiyat Hedefi
Şampiyonluklarıyla gurur duyan Abdulsamet, 56 ülkenin katıldığı organizasyonlarda İstiklal Marşı Abdulsamet, sağ elindeki engeline rağmen hem paralimpik hem de normal branşta mücadele ettiğini belirterek, antrenmanlarına hız kesmeden devam ettiğini ekledi. Ağırlık ve masa antrenmanlarının arttırıldığını söyleyen sporcu, kazanacağı başarılarla tüm engelleri aşmayı hedefliyor. Vücut geliştirme sporcusu ağabeyini yenerek bilek güreşine başlayan para milli bilek güreşçi Abdulsamet Ocakoğlu'nun bileği bükülmüyor. Vücut geliştirme sporcusu ağabeyini yenerek bilek güreşine başlayan para milli bilek güreşçi Abdulsamet Ocakoğlu'nun bileği bükülmüyor.
Gelecek ve Hazırlıklar
Abdulsamet, sağ elindeki engeline rağmen hem paralimpik hem de normal branşta mücadele ettiğini belirterek, antrenmanlarına hız kesmeden devam ettiğini ekledi. Ağırlık ve masa antrenmanlarının arttırıldığını söyleyen sporcu, kazanacağı başarılarla tüm engelleri aşmayı hedefliyor.
Vücut geliştirme sporcusu ağabeyini yenerek bilek güreşine başlayan para milli bilek güreşçi Abdulsamet Ocakoğlu'nun bileği bükülmüyor.
Vücut geliştirme sporcusu ağabeyini yenerek bilek güreşine başlayan para milli bilek güreşçi Abdulsamet Ocakoğlu'nun bileği bükülmüyor.