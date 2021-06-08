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Aboubakar Al Nassr'dan ne kadar kazanacak?

Beşiktaş'ta maaşı ile ilgili yönetimle sorun yaşayan Aboubakar'ın Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olduğu açıklandı. Açıklamalar sonrasında taraftarlar, Aboubakar Al Nassr'dan ne kadar kazanacak? sorusunu araştırmaya başladı.

08 Haziran 2021 Salı 23:19
Aboubakar Al Nassr'dan ne kadar kazanacak?
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Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş’a transfer olan büyük bir başarı elde eden Vincent Aboubakar Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr’a transfer oldu. 26’sı lig olmak üzere toplam 29 maçta Beşiktaş için forma giyen Aboubakar’ın Suudi Arabistan ekibinden sezonluk 6 milyon Euro kazanacak.

Yaşadığı sakatlıklar sonrasında Porto’dan ayrılan Aboubakar yeniden Beşiktaş’a dönmüştü. Beşiktaş forması ile önemli bir başarı gösteren Aboubakar’ın maaşı ile ilgili yönetimle yaşadığı sıkıntılar sonrasında takımdan ayrılmak istediği ve Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’a 3 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.


Al Nassr yöneticisi Fahad Al – Saif sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ‘oyuncu ile son görüşmeleri yaptık. Resmi iletişim kanalları açıklama yapacak’ diyerek transferi duyurdu.

Al Nassr’dan açıklama

Sözleşmesinde Beşiktaş ile 30 maça çıkarsa sözleşmesi otomatik uzar iddiaları sonrasında Beşiktaş ile 29 maça çıkan Vincent Aboubakar FIFA’ya bağlı sağlık kuruluşlarında kontrolden geçtikten sonra paylaşım ile Al Nassr’a katıldığı açıklandı.

Aboubakar çıktığı 29 maçta Beşiktaş formasıyla 16 gol 5 asist yaptı.

 


Son Güncelleme: 08.06.2021 23:19
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