Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonaları 2023 Fransa ve İrlanda'da Başladı

Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 2023

Açık Alan Hokeyi kadınlar Avrupa Şampiyonası, Fransa'nın Douhai şehrinde, erkekler Avrupa Şampiyonası ise İrlanda'nın başkenti Dublin'de start aldı.

Türk Takımları Mücadele Edecek

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta tamamlanacak olan bu büyük organizasyonlarda Türkiye, kadınlar kategorisinde Fransa, İtalya, Polonya, Ukrayna, İsviçre ve Lüksemburg'la; erkekler kategorisinde ise İrlanda, Galler, İtalya, Polonya, Çekya, Malta ve Lüksemburg takımlarıyla karşılaşacak.

Olimpiyat Kota Puanı İçin Kapışacaklar

Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na kota puanı için önem taşıyan bu şampiyonalarda milli takımların ilk karşılaşmaları bugün TSİ 15:00'te gerçekleştirilecek. Kadın milli takımı, Polonya ile; erkek milli takımı ise Çekya ile mücadele edecek.