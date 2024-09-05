Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Açık Su Yüzme Şampiyonası Saros Körfezi'nde Yapılacak

Açık Su Yüzme Şampiyonası, Keşan'da 7 Eylül'de gerçekleşecek. Edirne halkı ve tüm sporcular davetli!

Yayın Tarihi: 05.09.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 12:01
Açık Su Yüzme Şampiyonası Saros Körfezi'nde Yapılacak

Açık Su Yüzme Şampiyonası Saros Körfezi'nde Heyecanla Bekleniyor

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan Açık Su Yüzme Şampiyonası, Edirne'nin Keşan ilçesinde 7 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek.

Detaylar ve Katılım

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç, yazılı bir basın açıklaması yaparak şampiyonanın bu yıl Saros Körfezi'nde gerçekleştirileceğini duyurdu. Dinç, geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinliğe katılımın oldukça yüksek olduğunu hatırlattı.

Destek ve İşbirliği

"Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın destekleriyle bu etkinliği gerçekleştireceğiz" diyen Dinç, "Elit sporcular ve masterler kategorisinde büyük bir ilgi gördük. Müsabakalara katılan herkes, organizasyondan memnuniyetle ayrıldı. Bu organizasyonu geleneksel hale getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Saros Körfezi'nin ülkenin doğal güzelliklerinden biri olduğunu belirten Dinç, bu etkinliğin bölgenin tanıtımına da önemli katkı sağlayacağını vurguladı: "Türkiye'nin dört bir yanından gelecek sporcularımızı en iyi şekilde ağırlamalıyız. Tüm Edirne halkını bu yüzme şölenine davet ediyoruz."

Şampiyonanın Önemi

Dinç, şampiyonanın sadece sporcular için değil, Edirne halkı için de önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, "Bu organizasyonu sahiplenmeliyiz ve desteklemeliyiz" dedi.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonası Edirne'nin Keşan...

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonası Edirne'nin Keşan ilçesinde 7 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç, açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlara müjde! Herkese verilecek: İşte başvuru süreci

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak

Tiryakiler güne depremle uyandı! Sigaraya şok zam: En ucuzu 72 TL oldu

AFAD, KPSS'siz en az lise mezunu 39 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı: İşte başvuru şartları ve tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş İndirim Getirdi! Gece Yarısı Pompaya Yansıyacak: Depoyu Fulleyin

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlara müjde! Herkese verilecek: İşte başvuru süreci

KPSS'den 60 puan alan yaşadı! O belediye yüksek maaşla kadın/erkek memur alım ilanı yayımladı

İşte Uygun Fiyatlı TOGG T10F'un Videosu! Yerli Otomobil Sedan Modeli Tanıtıldı, İlk Görüntüler Yolları Salladı

AFAD, KPSS'siz en az lise mezunu 39 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Tiryakiler güne depremle uyandı! Sigaraya şok zam: En ucuzu 72 TL oldu

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi