Açık Su Yüzme Şampiyonası Saros Körfezi'nde Yapılacak

Açık Su Yüzme Şampiyonası Saros Körfezi'nde Heyecanla Bekleniyor

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan Açık Su Yüzme Şampiyonası, Edirne'nin Keşan ilçesinde 7 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek.

Detaylar ve Katılım

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç, yazılı bir basın açıklaması yaparak şampiyonanın bu yıl Saros Körfezi'nde gerçekleştirileceğini duyurdu. Dinç, geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinliğe katılımın oldukça yüksek olduğunu hatırlattı.

Destek ve İşbirliği

"Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın destekleriyle bu etkinliği gerçekleştireceğiz" diyen Dinç, "Elit sporcular ve masterler kategorisinde büyük bir ilgi gördük. Müsabakalara katılan herkes, organizasyondan memnuniyetle ayrıldı. Bu organizasyonu geleneksel hale getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Saros Körfezi'nin ülkenin doğal güzelliklerinden biri olduğunu belirten Dinç, bu etkinliğin bölgenin tanıtımına da önemli katkı sağlayacağını vurguladı: "Türkiye'nin dört bir yanından gelecek sporcularımızı en iyi şekilde ağırlamalıyız. Tüm Edirne halkını bu yüzme şölenine davet ediyoruz."

Şampiyonanın Önemi

Dinç, şampiyonanın sadece sporcular için değil, Edirne halkı için de önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, "Bu organizasyonu sahiplenmeliyiz ve desteklemeliyiz" dedi.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonası Edirne'nin Keşan ilçesinde 7 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç, açıklamada bulundu.