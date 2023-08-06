Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli ismi Hull City kadrosuna kattı

Türk futbolunda transfer hareketliliği devam ediyor. Ozan Tufan, Pelkas ve Sayyadmanesh'in ardından bir başka önemli oyuncu da yurtdışına transfer oluyor. Bu kez adı geçen futbolcu Fenerbahçe'nin genç yeteneği olup adından sıkça söz ettiren isimdir. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu, televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer oluyor. Bu transfer, Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe kadrosuna kattığı dördüncü oyuncu olarak dikkat çekiyor ve taraftarlar arasında büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle genç yeteneğin nasıl bir performans sergileyeceği ve yeni takımıyla nasıl uyum sağlayacağı futbol dünyasının gündemini meşgul ediyor. Transferin detayları ve oyuncunun yeni kulübündeki geleceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Hull City, şu anki lig beklentisini önemli bir başarıya ulaşarak Premier Lig'e yükselmek olarak belirlemiş durumda. İngiltere Championship liginde mücadele eden kulüp, geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığıyla tamamlamış olsa da yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle sahada olacak. Yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Hull City, takımın performansını artırmayı ve üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Taraftarlarına ve camiaya umut veren bir sezon geçirmeyi planlayan kulüp, teknik ekibi ve futbolcularıyla birlikte yoğun bir çalışma temposuna girdi. Premier Lig hayalini gerçekleştirmek için mücadele edecek olan Hull City, zorlu bir sezon geçireceğinin farkında ancak hedefine ulaşmak için azimle çalışmaya devam ediyor.





Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımı Hull City, Fenerbahçe'den dördüncü transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Son olarak 18 yaşındaki genç kanat oyuncusu Bora Aydınlık ile anlaşmaya varıldı. Fenerbahçe'den daha önce Ozan Tufan, Dimitris Pelkas ve Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katan Hull City, bu kez Bora Aydınlık ile güçlerini pekiştiriyor. Transferin kiralık olarak gerçekleştirileceği belirtilirken, Bora Aydınlık'ın Hull City'de forma giymesi için resmiyetin kısa sürede sağlanması bekleniyor. Genç oyuncu, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşındaki Zimbru maçında kadroda yer alsa da sahaya çıkma fırsatı bulamamıştı. Şimdi ise Hull City formasıyla İngiltere macerasına başlayacak.

Fenerbahçe'nin genç yeteneklerinden Bora Aydınlık, Türk futbolunun gelecek vadeden isimlerinden biridir. 12 Temmuz 2003 tarihinde İstanbul'da doğan Bora Aydınlık, futbola Fenerbahçe'nin altyapısında başladı. Hızlı ve çevik yapısıyla dikkat çeken genç oyuncu, kanat mevkisinde etkili bir performans sergilemektedir.

Fenerbahçe'nin alt yapı kademesinde büyük başarılar elde eden Bora Aydınlık, 2020 yılında Fenerbahçe'nin A takımına yükselme şansı yakaladı. Aynı yıl Türkiye U-17 Milli Takımı forması da giyen Bora, milli formayla da kendini göstermeyi başardı. Sürati, teknik yeteneği ve hücum gücüyle dikkat çeken genç oyuncu, gelecek vaat eden bir futbolcu olarak Türk futbolseverlerin takibinde.