Acun Ilıcalı’nın satın alacağı Hull City için ne kadar ödeme yapacak? İşte anlaşmanın detayları

Ünlü televizyonu Acun Ilıcalı, Hollanda’da takım alarak futbola da giriş yapmıştı. Hollanda’nın ardından İngiltere’de de takım satın almaya hazırlanan Acun Ilıcalı Hull City sahipleriyle masaya oturdu. İngiltere Championship’te yer alan Hull City için Acun Ilıcalı 30 milyon sterlin ödeme yapacak.

Anlaşmanın detaylarında ise bazı bonus maddelerinin olduğu öğrenildi. İkinci ligde yer alan takımın Premier Lig’e çıkması halinde 20 milyon sterlin daha ödeme yapılacak. Hull City, İngiltere’nin Yorkshire ve Humber bölgesinde yer alan bölgenin takımıdır. Londra’ya 248 km ve Kuzey Denizi’ne 40 km uzaklıkta yer alan şehrin takımı Hull City, İngiltere’nin en köklü takımları arasında yer alıyor.

1904 yılında kurulan Hull City, 2014 yılında Mısırlı iş insanı Assem Allam tarafından satın alınmıştır. 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadı’nda maçlarını oynayan Hull City 2014 yılında FA Cup finaline çıkmıştır.