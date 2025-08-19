DOLAR
Adama Traore, Gençlerbirliği ile İlk Antrenmanına Çıktı

Malili kanat oyuncusu Adama Traore, Gençlerbirliği'nin Gaziantep FK maçı hazırlıklarında ilk antrenmanına katıldı; idman Beştepe'de yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 21:38
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni transferi Malili kanat oyuncusu Adama Traore, başkent ekibinin Gaziantep FK maçı hazırlıklarında ilk antrenmanına katıldı.

Kulüp açıklamasına göre, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, söz konusu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirilen idmana takımın yeni transferi Adama Traore de dahil oldu.

Oyuncular antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu ile süren idmanda dar alanda çeşitli pas organizasyonlarına yer verildi. Minyatür kalelerden kurulu alanda hedefli oyun oynayan kırmızı-siyahlı ekip, yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri de tribünden takip etti.

