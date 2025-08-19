Adama Traore, Gençlerbirliği ile İlk Antrenmanına Çıktı

Adama Traore, Gençlerbirliği formasıyla ilk idmanına çıktı

Gaziantep FK maçı hazırlıkları Beştepe'de sürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni transferi Malili kanat oyuncusu Adama Traore, başkent ekibinin Gaziantep FK maçı hazırlıklarında ilk antrenmanına katıldı.

Kulüp açıklamasına göre, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, söz konusu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirilen idmana takımın yeni transferi Adama Traore de dahil oldu.

Oyuncular antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu ile süren idmanda dar alanda çeşitli pas organizasyonlarına yer verildi. Minyatür kalelerden kurulu alanda hedefli oyun oynayan kırmızı-siyahlı ekip, yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri de tribünden takip etti.

