Adana Açık Yarışması'nda Kaykay Heyecanı: 10 Sporcu Gelişim Kampına Gitmeye Hak Kazandı

Adana Açık Yarışması'nda 47 Sporcu Kazanmak İçin Mücadele Etti

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Adana Açık Yarışması, Seyhan Belediyesi Veli Andaç Durak Gençlik ve Spor Alanı'nda gerçekleşti. Yarışmaya toplam 47 sporcu katıldı ve sokak disiplini kategorisinde büyük heyecan yaşandı.

Dereceye Girenler Gelişim Kampına Katılacak

Yarışmada belirlenen 10 sporcu, Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından açılacak gelişim kampına katılmaya hak kazandı. Bu gelişim kampı, sporcuların yeteneklerini geliştirmeleri ve kaykay sporunu daha ileriye taşımaları için önemli bir fırsat sunuyor.

Kaykay Sporunun Gelişimi Üzerine Açıklamalar

Federasyon Başkanı Fahrettin Yıldız, etkinlikte yaptığı açıklamada, yılın ilk yarışmasının Adana'da düzenlenmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Yıldız, "Kaykay sporunu geliştirmek ve doğru temeller üzerine oturtarak yaygınlaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldız ayrıca, kaykayın özellikle gençler ve çocuklar arasında popüler bir branş olduğunun altını çizdi. "Birkaç bölgede daha grup yarışmalarımızı yapıp Temmuz ayında Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Bu şampiyonada seçilen sporcuları bu yıl ABD'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Adana Açık Yarışması, 47 sporcunun katılımıyla Seyhan Belediyesi Veli Andaç Durak Gençlik ve Spor Alanı'nda gerçekleştirildi. Sporcular, sokak disiplini kategorisinde mücadele etti.

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Adana Açık Yarışması, 47 sporcunun katılımıyla Seyhan Belediyesi Veli Andaç Durak Gençlik ve Spor Alanı'nda gerçekleştirildi. Sporcular, sokak disiplini kategorisinde mücadele etti.