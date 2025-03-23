Adana'da Amatör Futbol Maçında Kavga Çıktı

Adana'da Süper Amatör Ligi Play Off maçında Kozanspor FK ile Baklalıspor oyuncuları arasında kavga çıktı. Olay, polis müdahalesiyle sonlandı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 20:17
Adana'da Amatör Futbol Maçında Kavga Çıktı

Adana'da Gergin Anlar: Amatör Futbol Maçında Kavga

Adana Süper Amatör Ligi Play Off mücadelesinde, Kozanspor FK ile Baklalıspor takımları arasında gergin anlar yaşandı. Yüreğir ilçesindeki Muharem Gülergin Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım Baklalıspor, Kozanspor FK'ye karşı 2-0'lık bir skorla galip geldi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından, her iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik, hızlı bir şekilde kavgaya dönüştü. Olayın büyümesi üzerine, polis ekipleri müdahale ederek kavgayı kontrol altına aldı.

Bu talihsiz olay, amatör futbol karşılaşmalarında yaşanan gerginliklerin ne denli tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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