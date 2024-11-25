Adana'da Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çeken Hentbol Etkinliği

Adana'da Anlamlı Hentbol Etkinliği

Adana'da, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Adasokağı oyuncuları bir araya geldi. Sporcular, Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen antrenman maçında sahada yer aldı.

Kaymakamlık ve Belediye Desteği

Yüreğir Kaymakamlığı tarafından organize edilen etkinlik, "Şiddete karşı altı sıfır savunma" temasıyla hayata geçirildi. Etkinliğe katılan Kaymakam Mehmet Aksu, eşleri Ayten Aksu, Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç ve Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın eşi Fidelya Demirçalı ile birlikte sporculara kadına yönelik şiddetle mücadelede simge olarak turuncu ve mor kurdeleler taktı.

Farkındalık ve Eğitim Vurgusu

Etkinlik, Ayten Aksu'nun yaptığı başlama vuruşuyla başladı. Maçta 9 sporcu çift kale antrenman yaptı. Kaymakam Aksu, kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusundaki faaliyetleri ve eğitimleri yıl boyunca sürdüreceklerini vurguladı. Aksu, ayrıca Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında alınan tedbirleri de dile getirerek, konudaki hassasiyetlerini ifade etti.

Umuda Dair Dilekler

Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç ise, böyle bir farkındalık etkinliği düzenlendiği için Kaymakam Aksu'ya teşekkür etti. Çinkılıç, ilçede artık şiddetin gündeme gelmediği, kadın, erkek, çocuk ve hayvanlara karşı şiddetin yaşanmadığı günleri görmeyi umduğunu dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ne dikkati çekmek için Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde yer alan Adasokağı oyuncuları antrenman maçı yaptı. Kaymakam Mehmet Aksu'nun (ortada) eşi Ayten Aksu, sporcuların kollarına kadına yönelik şiddeti karşı mücadelenin renkleri olarak turuncu ve mor kurdele taktı.

Adana'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ne dikkati çekmek için Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde yer alan Adasokağı oyuncuları antrenman maçı yaptı. Kaymakam Mehmet Aksu'nun (ortada) eşi Ayten Aksu, sporcuların kollarına kadına yönelik şiddeti karşı mücadelenin renkleri olarak turuncu ve mor kurdele taktı.