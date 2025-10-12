Adana'da 'Lezzet Festivali Koşusu'nda 263 Koşucu Çukurova'da Yarıştı

9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında düzenlenen 'Lezzet Festivali Koşusu'na 263 kişi katıldı; dereceye girenlere para ödülü verildi.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 15:47
Adana'da 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında 'Lezzet Festivali Koşusu' organize edildi. Adana Valiliğince kent mutfağının tanıtılması amacıyla ve 'Kuşaktan Kuşağa' temasıyla düzenlenen festival kapsamında yarış, Çukurova Üniversitesi kampüsünde yapıldı.

Bu yıl 2'nci kez gerçekleştirilen etkinlikte farklı yaş gruplarından 263 kişi yer aldı. Bazı katılımcılar 7 kilometrelik parkurda pusetteki çocuklarıyla birlikte ilerledi.

Sonuçlar

Yarış sonunda erkeklerde ilk üçe giren sporcular Azat Demirtaş, Mervan Haykır ve Barış Demirtaş oldu. Kadınlarda ise ilk üç sırayı Songül Berikol, Adina Vakhidova ve Nursel Karataş aldı.

Dereceye giren katılımcılara para ödülü verildi.

