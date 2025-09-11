Adana'da Muaythai Süper Lig 6. ayak finali: Şampiyonlar belli oldu

Adana'da Muaythai Süper Lig 6. ayak finali düzenlendi

Spor Toto Muaythai Süper Lig 6. ayak final müsabakaları Adana'da gerçekleştirildi. Organizasyon, Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından merkez Yüreğir ilçesindeki bir otelde düzenlendi ve toplam 8 müsabaka yapıldı.

Kazanan isimler

Final müsabakalarından galip ayrılan sporcular şu şekilde: Mehmet Ali Meriç, Ferizan Gocuk, Ali Bilben, Abdüssamet Uğurlu, Şahan Samet Bodur, Ömer Faruk Yabaş, Fatma Çeken ve Zeliha Nur Kamaç. Ayrıca rakipleri organizasyona katılmayan Gamze Korkmaz ve Özlem Melek Korkmaz da şampiyon ilan edildi.

Şampiyon sporculara kemer, ikincilik elde edenlere ise kupa verildi.

Avrupa Şampiyonası'na katılım

Türkiye ve Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız, organizasyonun Adana'da yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yıldız, bu organizasyonun Süper Lig'in son ve en önemli finali olduğunu vurguladı ve şampiyon sporcuların Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edeceğini belirtti.

Şampiyon olarak Muaythai Milli Takımı'na katılma hakkı elde eden sporcular, 17-25 Kasım tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda mücadele edecekler.

