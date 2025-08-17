DOLAR
Adana Demirspor 0-3 Arca Çorum FK — Koray Palaz: "İyi olan taraf kazandı"

Trendyol 1. Lig'de Arca Çorum FK, Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti; Koray Palaz yenilgiyi kabul ederken Tahsin Tam takımı tebrik etti.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 00:21
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 00:21
Adana Demirspor 0-3 Arca Çorum FK — Koray Palaz: "İyi olan taraf kazandı"

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Arca Çorum FK, Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Koray Palaz'ın değerlendirmesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, ligin ilk maçında alınan puanın takıma umut verdiğini ifade etti. Oyuncu grubunun ilk maçtaki tempodan memnun olduğunu belirten Palaz, maçla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bugün için aslında iyi hazırlanmıştık. Bir bahaneye sığınacak değilim, iyi olan taraf kazandı."

Palaz, maçın kırılma anlarının doğru yönetilebilse farklı bir sonucun mümkün olabileceğini vurguladı: "Maçın kırılma anını doğru geçseydik belki böyle bitmeyebilirdi. Oyuncumuzun yakaladığı pozisyonu skora dönüştürebilseydik daha farklı bir oyun olabilirdi. O dakikaya kadar rakibin net pozisyonu yoktu."

Maç sonunda oyuncularını orta sahada toplayıp onlarla gurur duyduğunu söyleyen Palaz, genç oyuncuların gelişimine dair umutlu konuştu: "Hepsinin alnından öpüyor, gurur duyuyorum. Kariyerine yeni başlayan ve profesyonel futbol sahalarında bile yeni yeni oynayan oyuncular var. Her maç ayrı bir hikaye olacak. Buradan Türk futboluna hizmet edecek 3-4 çok önemli oyuncu çıkacağını düşünüyorum. O günler için hazırlık yapacağız. Elimizden gelenin fazlasını burada sergilemek için mücadele edeceğiz."

Arca Çorum FK cephesi

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam ise takımının maça iyi hazırlandığını belirterek Adana Demirspor camiasını ve oyuncularını tebrik etti. Tam şöyle konuştu:

"Zor şartlarda mücadele eden Adana Demirspor camiasındaki hem teknik ekip hem de oyuncuları tebrik ediyorum. Geçen hafta iyi bir oyunla 1 puan almışlardı. Bu hafta ciddi bir hazırlık yaptık ve karşılığını attığımız 3 gol ile aldık. Adana Demirspor camiasına canı gönülden başarılar diliyorum."

