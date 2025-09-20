Adana Demirspor 0-3 Erzurumspor FK | Koçak'tan umut, Özbalta'dan taraftara çağrı

Adana Demirspor 0-3 Erzurumspor FK — Trendyol 1. Lig 6. Hafta

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'ye 3-0 yenilen Adana Demirspor'da maçın ardından teknik heyet ve rakip çalıştırıcının açıklamaları dikkat çekti.

Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Afan Koçak

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Koçak, ilk yarıda erken yedikleri gol ve yaşanan sakatlığın oyun planlarında aksamalara yol açtığını belirtti.

Koçak, genç bir oyuncu grubuna sahip olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: "İkinci yarıda ortaya koyduğumuz oyun oynama isteği, oynama gayreti bize yine umut verdi."

Koçak ayrıca, "Oyuncu grubuyla belli oyun planlarını geliştirmeye çalışıyoruz. Bu hafta da bu oyunda ilk yarıda belki bazı anlarda kırılmalar yaşadık ama özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğumuz oyun oynama isteği, oynama gayreti bize yine umut verdi. Aynı şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Oyunumuzu, çocuklarımızı geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Genç oyunculara dair değerlendirmesinde ise Koçak, "Kalecimizden başlamak istiyorum. İlk maçıydı. İkinci yarıda orta sahaya aldığımız Kayra sağ beke aldığımız Aykut, 16 yaşında çocuklarımız. Türk futboluna doğru katkılarda bulunacak oyuncuları kazandırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda mücadeleye devam ediyoruz." dedi.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Adana'ya gelirken rakip takımı ciddiye almanın ve saygı duymanın önemine değinerek oyuncularına teşekkür etti ve hedeflerinin bu statdan 3 puanla ayrılmak olduğunu vurguladı.

Özbalta, Adana Demirspor'un bulunduğu durumun istenmeyen bir tablo olduğunu belirterek, "Bu tip maçlara motive olmak da çok kolay olmuyor. Ama oyuncularım bu maça da motive oldular. 3 puan aldık. Çıkışta olan bir takımız. Kazanma alışkanlığını oluşturmak, bunu devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Teknik direktör, karşılaşmanın ardından önlerindeki Keçiörengücü maçına da değinerek, "Çarşamba günü son iki maçında 4 puan almış, bir oyun kültürü olan Keçiörengücü ile karşılaşacağız. Biz de son iki müsabakada 4 puan aldık. Moralliyiz, motivasyonumuz yerinde. Fiziksel olarak müsabakaya oyuncular hazır olacaktır. Bizlerin görevleri onları hem zihinsel açıdan hem de psikolojik açıdan maça hazır hale getirmek." ifadelerini kullandı.

Özbalta son olarak, "Buradan aldığımız galibiyeti taraftarlara armağan ediyorum." diyerek taraftarlara takımı destekleme çağrısında bulundu.