Adana Demirspor 0-3 Erzurumspor FK | Koçak'tan umut, Özbalta'dan taraftara çağrı

Trendyol 1. Lig 6. haftasında Adana Demirspor, Erzurumspor FK'ye 0-3 yenildi. Koçak ikinci yarıdan umutlu olduğunu vurguladı; Özbalta galibiyeti taraftarlara armağan etti.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 21:53
Adana Demirspor 0-3 Erzurumspor FK | Koçak'tan umut, Özbalta'dan taraftara çağrı

Adana Demirspor 0-3 Erzurumspor FK — Trendyol 1. Lig 6. Hafta

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'ye 3-0 yenilen Adana Demirspor'da maçın ardından teknik heyet ve rakip çalıştırıcının açıklamaları dikkat çekti.

Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Afan Koçak

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Koçak, ilk yarıda erken yedikleri gol ve yaşanan sakatlığın oyun planlarında aksamalara yol açtığını belirtti.

Koçak, genç bir oyuncu grubuna sahip olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: "İkinci yarıda ortaya koyduğumuz oyun oynama isteği, oynama gayreti bize yine umut verdi."

Koçak ayrıca, "Oyuncu grubuyla belli oyun planlarını geliştirmeye çalışıyoruz. Bu hafta da bu oyunda ilk yarıda belki bazı anlarda kırılmalar yaşadık ama özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğumuz oyun oynama isteği, oynama gayreti bize yine umut verdi. Aynı şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Oyunumuzu, çocuklarımızı geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Genç oyunculara dair değerlendirmesinde ise Koçak, "Kalecimizden başlamak istiyorum. İlk maçıydı. İkinci yarıda orta sahaya aldığımız Kayra sağ beke aldığımız Aykut, 16 yaşında çocuklarımız. Türk futboluna doğru katkılarda bulunacak oyuncuları kazandırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda mücadeleye devam ediyoruz." dedi.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Adana'ya gelirken rakip takımı ciddiye almanın ve saygı duymanın önemine değinerek oyuncularına teşekkür etti ve hedeflerinin bu statdan 3 puanla ayrılmak olduğunu vurguladı.

Özbalta, Adana Demirspor'un bulunduğu durumun istenmeyen bir tablo olduğunu belirterek, "Bu tip maçlara motive olmak da çok kolay olmuyor. Ama oyuncularım bu maça da motive oldular. 3 puan aldık. Çıkışta olan bir takımız. Kazanma alışkanlığını oluşturmak, bunu devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Teknik direktör, karşılaşmanın ardından önlerindeki Keçiörengücü maçına da değinerek, "Çarşamba günü son iki maçında 4 puan almış, bir oyun kültürü olan Keçiörengücü ile karşılaşacağız. Biz de son iki müsabakada 4 puan aldık. Moralliyiz, motivasyonumuz yerinde. Fiziksel olarak müsabakaya oyuncular hazır olacaktır. Bizlerin görevleri onları hem zihinsel açıdan hem de psikolojik açıdan maça hazır hale getirmek." ifadelerini kullandı.

Özbalta son olarak, "Buradan aldığımız galibiyeti taraftarlara armağan ediyorum." diyerek taraftarlara takımı destekleme çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Genel Kurulu: 11, 12, 13. Maddeler Oy Çokluğuyla Reddedildi
2
Hesap.com Antalyaspor 1-1 Zecorner Kayserispor | Trendyol Süper Lig 6. Hafta
3
Trabzonspor 1-1 Gaziantep FK | Trendyol Süper Lig 6. Hafta
4
Manchester United 2-1 Chelsea: Old Trafford'da İki Kırmızı Kartlı Zafer
5
Adana Demirspor 0-3 Erzurumspor FK | Koçak'tan umut, Özbalta'dan taraftara çağrı
6
Milli Para Judocular Gürcistan'da 10 Madalya İle 3. Sırada
7
Kayseri'de Efe Erdem Sevinç Kayseri Jam Street Kaykay Yarışması Düzenlendi

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü