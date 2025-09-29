Adana Demirspor 0-3 SMS Grup Sarıyer | Palaz: Mücadeleye devam

Trendyol 1. Lig 8. haftasında Adana Demirspor, SMS Grup Sarıyer'e 3-0 yenildi; Koray Palaz mücadele vurgusu yaptı, Yılmaz Vural genç kadroyla önemli galibiyetten memnun.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'e 3-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Koray Palaz, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor cephesi

Palaz, düzenlenen basın toplantısında kadro sıkıntılarına işaret ederek rakibi tebrik etti. Palaz, "Bu mağlubiyet ister istemez bizi üzdü ancak mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Gol sorununa dikkat çeken teknik adam, "Gol yollarında ciddi bir sıkıntımız var. Bu anlamda da yediğimiz zaman da golü çıkarmak ya da oyuna geri dönmek, oyuna tekrar bir şeyler katabilmek ilk beş on dakikada biraz sıkıntılı oluyor." ifadelerini kullandı.

Maçın geneline ilişkin değerlendirmesinde Palaz, "Totale baktığımızda maçın hakkı 3-0 mı? İlk yarıda atabilsek çok daha farklı bir müsabaka olacaktı. Ama hep atamadıklarımızı konuşuyoruz. İnşallah bir gün burada attıklarımızı da anlatmak nasip olur. İşin bu tarafından baktığımız zaman kolay bir süreç değil hiçbirimiz için." diye konuştu.

SMS Grup Sarıyer cephesi

SMS Grup Sarıyer teknik direktörü Yılmaz Vural, takımının aldığı galibiyetin kendileri için önemli olduğunu belirtti ve genç oyunculara övgüde bulundu: "Hakikaten bu kazanç bizim için çok iyi oldu. Oyuncularımızı oynarken tanıyoruz. Üçüncü maçımda takımda yirmi yedi kişilik kadromuz var. Herkes şans bulmuş oldu."

Vural, bazı önemli oyuncuların yokluğunun kadro yapısını etkilediğini vurgulayarak, "Bunları da inşallah önümüzdeki hafta tamamlayıp önemli bir Sakaryaspor maçı oynayacağız." dedi.

Hakem yönetimini öven Vural, "İki kez burada bu takımı yönettim ve çok güzel günler yaşadık Adanalılarla. Bu duruma düşmelerine çok üzülüyorum. Türkiye'nin en oturmuş takımlarından bir tanesinin bir de arkasından Adanaspor'un bu duruma düşmesi hakikaten futbolsever olarak beni çok üzüyor. Allah onlara da yardımcısı olsun. Umarım inşallah bir an önce bu problemleri çözerler. Yine eski günlere dönmek için imkan bulurlar." ifadelerini kullandı.

