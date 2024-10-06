Adana Demirspor 3-1 Samsunspor: Teknik Direktörler Maçın Ardından Değerlendirdi

Adana Demirspor-Samsunspor Maç Özeti

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Teknik sorumlu Serkan Damla, maç sonrasında yaptığı açıklamalarda takımın büyük bir çaba gösterdiğini ancak beklenmedik gol yedikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

Serkan Damla'nın Açıklamaları

Damla, maç sonrası basın toplantısında, "Her hafta antrenmanlarda, özellikle de daha önce üzerinde çalıştığımız noktalardan gol yemek beni derin bir üzüntüye sevk ediyor," dedi. İlk yarıda topa hâkim olduklarını belirten Damla, "İkinci yarıda zorunlu değişikliklerle oyunun kontrolünü rakibe kaptırdık. Duran toplardan yediğimiz goller bize ağır bir faturaya mal oldu," şeklinde konuştu.

Thomas Reis'in Değerlendirmesi

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ise galibiyetin ardından şu ifadeleri kullandı: "İlk yarıda çok kötü oynadık. İkinci yarıya çok daha iyi başladık ve karakter göstermeyi başardık. 18 puandayız ama bu bizim için yeterli değil. Daha fazlasını başarmalıyız." Reis, takımının güçlü bir mantaliteyle galibiyeti elde ettiğini ve bu şekilde devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Samsunspor'a 3-1 yenilen Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Serkan Damla, maçın ardından düzenlenen toplantıda konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Samsunspor'a 3-1 yenilen Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Serkan Damla, maçın ardından düzenlenen toplantıda konuştu.