Adana Demirspor, Alanyaspor'la Zorlu Bir Mücadeleye Çıkıyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın önemli bir sınav vermek üzere deplasmanda Coredon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Müsabaka GAİN Park'ta saat 16.00'da başlayacak ve hakem Ozan Ergün tarafından yönetilecek.

Ligde 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden mavi-lacivertliler, 6 puan silme cezası nedeniyle yalnızca 3 puanla son sırada yer alıyor. Adana Demirspor, 28 puanla 11. basamaktaki rakibi karşısında galibiyet arayışı içinde.

Sezonun ilk yarısında, Adana Demirspor'un sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olduğu hatırlanırken, bu kez deplasmanda sıfır noktasından çıkmak için mücadele edecekler.